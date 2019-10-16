O görüşme iptal edildi!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun görüşmesi iptal edildi.





O’Brien ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın görüşecek.





YARINKİ GÖRÜŞME NE OLACAK?





ABD Heyeti Suriye ile ilgili görüşmek üzere 15 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı. Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi planlıyorlardı.





Bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) grup toplantısının akabinde Erdoğan'ın yanına giden Sky News muhabiri "Pence ve Pompeo'ya neler söyleyeceksiniz?" sorusunu yöneltmiyti. Erdoğan bu defa, "Onlar karşıtlarıyla (mevkidaşlarıyla) görüşecekler. Ben (Donald) Trump geldiği zaman konuşurum." oldu.





Başkanı Yardımcısı Mike Pence (soldan 2'nci) ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun (soldan 3'üncü) yer aldığı ABD heyeti bugün Ankara'ya geldi.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün Sky News kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara’da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir. Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır.” açıklaması yaptı.





POMPEO: BAŞKAN TRUMP ADINA BURADAYIZ





ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise bugün Fox Business'a yaptığı açıklamada Erdoğan'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme beklentisi içindeyiz. Başkan Trump bunu ABD hükümetinin en üst düzeyinde yapıp kendisiyle yüz yüzde görüşmemizin önemli olduğu hissiyatında." ifadelerini kullanmıştı.



