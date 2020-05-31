Trump'a göre o grup terör örgütü!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkanı Donald Trump, George Floyd isimli siyahinin polis tarafından öldürülmesinin akabinde Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolardan sol grup Antifa'yı sorumlu tuttu.





Trump Antifa'nın resmen "terör örgütü" olarak sayılacağını iddia etti.







ABD'nin Minneapolis şehrinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyahi vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmüştü.





TWITTER'DA ANTIFA'YA "TERÖR ÖRGÜTÜ" DEDİ





Diğer memurların cinayete müdahale etmemesi halkı çileden çıkarmıştı. Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar tüm hızıyla sürerken Başkan Trump’tan yeni bir açıklama geldi.





Trump, şahsi Twitter hesabında ABD'nin, eylemlere destek veren anti faşist örgüt Antifa’yı "terör örgütü" ilan edeceğini yazdı.