Samanyolu Haber /Ekonomi / O günden beri iş bulamadı /13 Haziran 2020 21:33

O günden beri iş bulamadı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde TIR şoförü Malik Baran Yılmaz, "Beni bu virüs öldürmez, beni senin bu düzenin öldürür." dediği videoyu paylaşmasının akabinde hem gözaltına alınmış hem de işten atılmıştı. Yılmaz o günden beri iş için çaldığı bütün kapılardan eli boş döndü.

“Evde nasıl kalayım?” diyen TIR şoförü gözaltına alındı!

Sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşan TIR şoförü Malik Yılmaz, "Merhaba ben Malik Yılmaz. Beni TIR şoförü olarak tanıdınız, fakat artık öyle değil. İnternete attığım videodan sonra işten çıkarıldım. O günden beri işsizim." ifadelerini kullandı.

İskenderun'da iş için çalmadığı kapı kalmadığını belirten Yılmaz, "Virüsten dolayı ya da çekindikleri bir şey mi var? bilmiyorum, fakat o günden beri iş bulamadım. Bana yardımcı olabilecek birileri varsa çok sevinirim. Ne iş yapacağımın hiçbir önemi yok, elimden her iş geliyor. Ailemi kimseye muhtaç etmeyip geçindirdikten sonra her işi yapmaya hazırım." diye konuştu.

"BENİ BU DÜZENİNİZ ÖLDÜRÜR"

Yılmaz şubat ayında yayınladığı videoda, “Emekli, memur ve zengin değilim. İşçiyim, TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Ha senin lafınla açlıktan ölmüşüm, ha virüsten ölmüşüm. Ancak beni bu virüs öldürmez, beni senin bu düzenin öldürür.” diyerek hükûmeti eleştirmişti. 

Daha sonra gözaltına alınan Yılmaz, "yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı" ile serbest bırakılmıştı.
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