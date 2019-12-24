Samanyolu Haber /Dünya / O haber yalanmış! /24 Aralık 2019 12:42

O haber yalanmış!

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere başta olmak üzere çok sayıda devletin gizli e-postalarını yayımlayan Wikileaks'in kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın İngiltere'de 7 yıl boyuncu kaldığı Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarılması için The Guardian gazetesi mi kullanıldı?

SHABER3.COM

Britanya'nın önde gelen gazetelerinden The Guardian, Wikileaks'in kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın 7 yıl sığındığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarılmasına sebep olduğu düşünülen haber dizisinin "yanıltıcı" olduğunu kabul etti.

"Yanıltıcı" denilen haberler 27 Kasım 2018'de "Ortaya çıktı: Manafort ve Assange Ekvador Büyükelçiliği'nde gizli görüşmeler gerçekleştirdi" başlığıyla yayımlanmıştı. 

O HABER ASSANGE'IN SIĞINMA HAKKININ KALDIRILMASI İÇİN KULLANILDI

Haberde dönemin Cumhuriyetçi Parti'nin 2016 başkan adayı olan Donald Trump'ın kampanya direktörü Paul Manafort'un, Wikileaks kurucusu ile Wikileaks Hillary Clinton'ın e-postalarını sızdırmadan bir ay önce gizlice görüştüğü iddia ediliyordu.

Bahsi geçen haberin Ekvador'a Julian Assange'ın sığınma hakkının kaldırılması için baskı yapılmasına sebep olduğu düşünülüyor.

Guardian Medya Grubu'nun sahibi Scott Trust Limited tarafından yapılan değerlendirmede bahsi geçen haberlerde muhabirler Luke Harding, Stephanie Kirchgaessner ve Dan Collyns'in okuyucuları yanılttığı ve gazetenin ilkelerini ihlal ettiği kabul edildi. 

7 YIL EKVADOR BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE KALMIŞTI

Değerlendirmenin sonucunda The Guardian'ın konu ile ilgili bir açıklama yapması istendi, ancak muhabirlere kişisel özür yayımlamaları dışında bir ceza verilmemesi hükmüne varıldı.

Julian Assange, 7 yıl boyunca sığındığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden 11 Nisan 2019'da zorla çıkarılmış ve aynı gün tutuklanmıştı. 

Hâlâ Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunan Assange'ın sağlık durumunun çok kötü olduğu ifade ediliyor. Wikileaks kurucusunun Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iade edilmesi için başlatılan yasal süreç de sürüyor. 

Casuslukla suçlanan Assange, ABD'ye iade edilmesi durumunda 175 yıl hapis cezası alabilir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber O haber yalanmış! Sonraki Haber >>

İdlib'den Türkiye sınırına akın!

İdlib'den Türkiye sınırına akın!

Ankara , Lumina okulları başkanının iadesini istemiş

Ankara , Lumina okulları başkanının iadesini istemiş

Perinçek'in zor anları

Perinçek'in zor anları

Freni tutmayınca

Freni tutmayınca

İki tren arasında kesintisiz yolcu transferi

İki tren arasında kesintisiz yolcu transferi

Binali Yıldırım'a yangın tüpü tavsiye etti!

Binali Yıldırım'a yangın tüpü tavsiye etti!

Kurtarma anları kamerada...

Kurtarma anları kamerada...

Pandaların oyun günü!

Pandaların oyun günü!

9 yıldır bıkmadılar, usanmadılar bazen başlık bile değiştirmediler

9 yıldır bıkmadılar, usanmadılar bazen başlık bile değiştirmediler

Abov, ablacağım birer tane alın!

Abov, ablacağım birer tane alın!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:27:40