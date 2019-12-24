O haber yalanmış!

Britanya'nın önde gelen gazetelerinden The Guardian, Wikileaks'in kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın 7 yıl sığındığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarılmasına sebep olduğu düşünülen haber dizisinin "yanıltıcı" olduğunu kabul etti.





"Yanıltıcı" denilen haberler 27 Kasım 2018'de "Ortaya çıktı: Manafort ve Assange Ekvador Büyükelçiliği'nde gizli görüşmeler gerçekleştirdi" başlığıyla yayımlanmıştı.





O HABER ASSANGE'IN SIĞINMA HAKKININ KALDIRILMASI İÇİN KULLANILDI





Haberde dönemin Cumhuriyetçi Parti'nin 2016 başkan adayı olan Donald Trump'ın kampanya direktörü Paul Manafort'un, Wikileaks kurucusu ile Wikileaks Hillary Clinton'ın e-postalarını sızdırmadan bir ay önce gizlice görüştüğü iddia ediliyordu.





Bahsi geçen haberin Ekvador'a Julian Assange'ın sığınma hakkının kaldırılması için baskı yapılmasına sebep olduğu düşünülüyor.





Guardian Medya Grubu'nun sahibi Scott Trust Limited tarafından yapılan değerlendirmede bahsi geçen haberlerde muhabirler Luke Harding, Stephanie Kirchgaessner ve Dan Collyns'in okuyucuları yanılttığı ve gazetenin ilkelerini ihlal ettiği kabul edildi.





7 YIL EKVADOR BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE KALMIŞTI





Değerlendirmenin sonucunda The Guardian'ın konu ile ilgili bir açıklama yapması istendi, ancak muhabirlere kişisel özür yayımlamaları dışında bir ceza verilmemesi hükmüne varıldı.





Julian Assange, 7 yıl boyunca sığındığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden 11 Nisan 2019'da zorla çıkarılmış ve aynı gün tutuklanmıştı.





Hâlâ Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunan Assange'ın sağlık durumunun çok kötü olduğu ifade ediliyor. Wikileaks kurucusunun Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iade edilmesi için başlatılan yasal süreç de sürüyor.





Casuslukla suçlanan Assange, ABD'ye iade edilmesi durumunda 175 yıl hapis cezası alabilir.