O harita Muammer Kaddafi ile çizilmiş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile varılan Münhasır Ekonomik Bölge Muhtırası'na dair, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in Libya’da verdiği mücadeleyi de unutmamalıyız. Madem Libya’nın bizimle ilgisi yok, öyleyse Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu?" ifadelerini kullandı.





ANLAŞMA ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI DEĞİL





Erdoğon bugün Kocaeli Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1’inci Gemisi Pirireis’in Havuza Çekme ve 5’inci Gemisi Seydialireis’in İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.





Türkiye'nin KKTC ve UMH ile yaptığı anlaşmaların Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmeleri ve uluslararası hukuka uygun olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye ne Suriye’de attığı adımlardan ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri dönmeyecektir." dedi.





"LİBYA'YA ASKERİ DESTEĞİMİZ ARTABİLİR"





Daha önce talep gelmesi durumunda Libya'ya asker gönderilebileceği belirten Erdoğan, gerektiği takdirde bu desteğin boyutunun artırılabileceğini kaydetti.





AKP lideri Erdoğan, Libya hükümeti ile imzalanan anlaşmanın devrik lider Muammer Kaddafi döneminde mutabakata varıldığını söyledi.





Erdoğan şunları söyledi: "Meşru Libya hükümetini yıkmaya yönelik çabaların yoğunlaşmasının sebebini gayet iyi biliyoruz. Son dönemde meşru Libya yönetimine çok ciddi desteklerimiz oldu. Gerekirse bu desteklerin askeri boyutunu artıracak, karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz."

"ANLAŞMANIN HARİTASI 10 YIL ÖNCE KADDAFİ İLE ÇİZİLDİ"





Libya ile yapılan anlaşmanın uluslararası hukukla çelişen bir yönünün olmadığını ifade eden Erdoğan, "(Muammer) Kaddafi ile harita üzerinde konuşmuş, kendisiyle anlayış birliğine varmıştık. Ülkemizin Libya’ya bakan kara bölümüyle, Libya’nın ülkemize bakan kara bölümü çalışması, bize bu hakkı veriyor. Bölgedeki karışıklıklar sebebiyle mutabakat metninin hukuki zemine kavuşması biraz gecikti." dedi.





Erdoğan, "Meşru Libya yönetimiyle yaptığımız anlaşma bundan 10 yıl önceki haritalar üzerinden yürütülmüş ve neticelendirmiştir." diye konuştu.





KADDAFİ'NİN 42 YILLIK DİKTATÖRLÜĞÜ 2011'DE HALK İSYANI İLE SON BULDU





Libya'da 7 aydır devam eden isyandan sonra muhalifler 21 Ekim 2011'de eski liderleri Kaddafi'yi linç etti.





42 yıllık diktatörlüğü iki ay önce son bulan Muammer Kaddafi, sığındığı son kalesi Sirte'de ağır çatışmaların akabinde yaralı olarak yakalanmıştı.





Tamamen düşmek üzere olan şehirden ayrılmak üzere olan Kaddafi'nin konvoyu NATO savaş uçakları tarafından vuruldu.





Fransa, Kaddafi konvoyunun kendi uçakları tarafından vurulduğunu açıkladı. Doğduğu şehirde yaralı bir şekilde yakalanan eski diktatör, daha sonra Misrata'ya götürüldü.





Kaddafi yakalandığında üzerinden altın tabancası çıktı. Yayınlanan videolarda, muhaliflerin ele geçirdiği Kaddafi'nin kanlar içinde olduğu ancak yürüyebildiği görülüyordu.





MUHALİFLER KADDAFİ'Yİ LİNÇ EDEREK ÖLDÜRDÜ





El Cezire'nin yayınladığı görüntülerde, Kaddafi kalabalık bir muhalif grup tarafından tartaklanıyor. İsyancılardan biri, elindeki tabancanın kabzası ile Kaddafi'nin başına vuruyor.





Muhaliflere direnmeye ve bağırmaya çalışan tişörtü ve yüzü kan içindeki Kaddafi sürüklenerek bir kamyonete bindiriliyor.







Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin son anlarının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde yerde sürüklenen Kaddafi'nin hâlâ yaşadığı görülüyor.





Onlarca kişinin ağır yaralı bedenini yerlerde sürüklediği Kaddafi, son nefesinde bile çevresindeki insanları azarlarken görülüyor.



