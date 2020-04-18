O hastane mühürlendi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, taraflarınca yaptırılmakta olan Sahra Hastanesinin mühürleme kararına dair konuştu.







Karalar, Objektifa editörü Ali Pekmezci’ye verdiği mülakatta, “Biz Koronavirüs ile mücadele sürecine katkıda bulunup gerek ülkemize gerek Adanamıza bu alanda yardımcı olabilmek amacıyla iyi niyetli bir girişimde bulunduk. Aslı değil yardımcı unsur olmak istedik." dedi.





SÖYLEYECEK FAZLA SÖZ YOK!





"Meselenin buralara kadar gelmesi çok ilginç." diyen Karalar, "Tabii ülkemizde şu anda AKP iktidarı var. Tercih de karar da onlarındır. Söyleyecek başka bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.





Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (ortada) sahra hastanesinin hazır hâle geldiğini söyledi.





Karalar şahsi Twitter hesabında sahra hastanesinin videosunu paylaştı.





Karalar, “Sahra hastanemizi, kendi standartlarında tüm altyapısıyla tamamladık. Gerektiğinde sağlık ekibimiz ile birlikte Sağlık Bakanlığı’mıza devredebilir ve yatak kapasitesini artırabiliriz.” dedi.