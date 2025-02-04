O havayolu şirketi, kabin bagajlarında power bank taşımayı yasakladı









Güney Kore merkezli hava yolu şirketi Air Busan, geçen hafta uçaklarından birinin kalkış öncesi alev almasının ardından Salı günü yaptığı açıklamada, yolcuların baş üstü kabinlerinde taşınabilir taşınabilir batarya (power bank) bulundurmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.Şirket, 'önleyici tedbir' olarak adlandırdığı ek mürettebat yangın eğitimi ve uçakta yangın önleme ekipmanını da içerecek olan değişikliklerin, taşınabilir bataryaların aşırı ısınmasına yanıt olarak yapıldığını belirtti.7 Şubat Cuma günü itibarıyla deneme rotalarında başlatılacak bu önlemlerle, biniş kapılarında incelenen ve içinde taşınabilir batarya bulunmadığı tespit edilen yolcu el çantaları etiketlenecek ve daha sonra baş üstü kabinlerine konulmasına izin verilecek.Air Busan, 28 Ocak'ta Hong Kong'a uçuş hazırlıkları sırasında başlayan yangının, ilk olarak uçağın sol arka tarafındaki baş üstü kabininde bir uçuş görevlisi tarafından tespit edildiğini söyledi. Uçakta bulunan 169 yolcu ve yedi mürettebat şişirilebilir kaydırak kullanılarak tahliye edildi.Lityum piller, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, tablet, yedek power bank ve elektronik sigara gibi cihazlarda bulunan şarj edilebilir pil türüdür.Küresel havacılık standartları, hasar veya üretim hatası nedeniyle kısa devre yapmaları halinde yangınlara neden olabilecekleri için bunların check-in yapılmış bagajlara yerleştirilmemesi gerektiğini söylüyor.