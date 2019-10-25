Samanyolu Haber /Politika / O haykırdı, milletvekilleri ''Amin'' dedi /25 Ekim 2019 17:45

O haykırdı, milletvekilleri ''Amin'' dedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben kaleme aldığı "Aptal olma!" mektubunun sineye çekilmesine veryansın etti.

Ağbaba: O mektubu yırtıp atmayanların Allah belasını versin!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Aptal olma!" diye hitap ettiği son mektubuna sessiz kalınmasına muhalefet tepki gösterdi.

İSİM VERMEDEN ERDOĞAN'A VERYANSIN ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada isim vermeden Erdoğan'ı yerden yere vurdu. 

Ağbaba, konuşmasında "Teröristin ağzıyla konuşanların Allah belasını versin!" dedikten sonra Genel Kurul'da bulunan milletvekillerinden "Amin!" sesi yükseldi. 

TBMM'de kürsüye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan'a hitaben kaleme aldığı "Aptal olma!" mektubunun sineye çekilmesine veryansın etti.

AĞBABA: TRUMP'IN MEKTUBUNU DEVLET ARŞİVİNE KOYANLARIN...

Ağbaba, "Amin demeye devam edin." ifadelerini kullandıktan sonra şöyle devam etti: "Tacizci, tecavüzcü, MİT'in ve emniyetin kırmızı bültenle aradığı Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarların da Allah belasını versin! (ABD Başkanı) Trump'ın mektubunu devletin arşivine sokanların Allah belasını versin."

Ağbaba'nın sözlerinin akabinde Genel Kurul salonunda bir uğultu yükseldi. 
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