Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partiden ihraç ettiği Yusuf Halaçoğlu’na MHP’nin 50'nci Kuruluş yılı sebebiyle hediye gönderdi.





Gönderilen hediye paketinde üzerinde Alparslan Türkeş kabartması olan madalyon ve üç hilal yer alıyor.





YUSUF HALAÇOĞLU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI





Söz konusu hediyeye Yusuf Halaçoğlu da şaşırdı. Halaçoğlu sosyal medya hesabında, “İhraç edilmiş biri olarak, adıma kargo ile gelen paketi açınca çok şaşırdım.” ifadelerini kullandı.





Halaçoğlu bir takipçisinin "Böcek vardır onda." cevabına ise, "Eşim de aynısını dedi." ifadeleriyle cevap verdi.





Halaçoğlu, "Sakın geri dönmek aklınızdan geçmesin." sözlerine ise, "Öyle bir şey aklımın ucundan bile geçmiyor." diyerek karşılık verdi.