O ihaleyi Cengiz Holding kazandı

Damat Berat Albayrak’ın başında olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açtığı elektrik alım ihalesini AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz Holding kazandı. İhaleye tek başına giren Cengiz Holding, bakanlığın 12 ayrı binasına bir yıl boyunca elektrik enerjisi sağlayacak.





Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açtığı elektrik alım ihalesini 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının önemli isimlerinden ve AKP’ye yakınlığı ile bilinen Mehmet Cengiz’in holdingi kazandı. Tek başına ihaleye giren şirket, bakanlığın 12 ayrı binasına bir yıl boyunca elektrik enerjisi sağlayacak.





TEK İHALE İLE 10 MİLYON KAZANACAK





Hazine ve Maliye Bakanlığı “2020 yılı elektrik enerjisi” alımı için 22 Kasım 2019 tarihinde ihale yaptı. Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi, tek başına katıldığı ihaleyi aldı ve 6 Aralık tarihinde sözleşme imzalandı. Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Cengiz Elektrik bir yıl boyunca Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 12 ayrı binasına elektrik enerjisi sağlayacak. Yapılan sözleşmeye göre ise Cengiz Elektrik’e bir yıllık elektrik enerjisi hizmeti karşılığında 10 milyon 262 bin TL ödenecek.





ÜNİVERSİTELERDEN DE 47 MİLYON TL ALACAK





Cengiz Elektrik Şirketi çok sayıda üniversitenin de elektrik ihalesini aldı. Şirket, Trakya Üniversitesi’nin elektrik ihalesini 12 milyon TL’ye, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nin elektrik ihalesini 7 milyon 679 bin TL’ye, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin elektrik ihalesini 9 milyon TL’ye ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nin elektrik enerjisi ihalesini de 19 milyon TL’ye aldı.