O ilaç öldürüyor mu?

Isparta'da ilaçtan ölüm vakası hastaları şoke etti.





Sağlık Bakanlığı'ndan 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen “çok acele” damgalı yazıda, "Dormofol" isimli ilacın kullanımının durdurularak, derhal iade edilmesi talimatı verildi.







TÜRKİYE'YE MUADİLİ İLAÇ MI GÖNDERİLDİ?





Sağlık çalışanlarının da gündeminde olan olayda, ilaç sektörüne ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı.





İddiaya göre üreticisi firma, ithalatta sabit euro kuru kullandığı için zarar etmemek için orijinal ilaçları Türkiye’ye göndermiyor. Bu yüzden ilacın yetkisi Türkiye’de birçok firmaya verildi.







Bakanlığın toplama kararı verdiği ilaçlar hatalı üretim olanlar.





Bu hatalı üretime denk gelen hastaların ise ciddi sağlık sorunları yaşadığı kaydedildi.





“KARANTİNA ALTINDA TUTULMASI GEREKTİĞİ…”





Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), “Dormofol” adlı ilaca satış blokajı getirerek, geri çekme kararı aldı.





Kurum Başkanı Hakkı Gürsöz tarafından 9 Ocak 2019 tarihinde il sağlık müdürlüklerine gönderilen “çok acele” damgalı yazıda, Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu “Dormofol yüzde 1 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul” ve “Dormofol %2 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul” adlı ürüne satış blokajı uygulandığı belirtildi.





İLAÇLAR HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI





Söz konusu ilaçlar hakkında inceleme ve analiz sürecinin başlatıldığı bilgisi verilerek, sağlık kurumlarında bu ilaçların kullanımının durdurulması talimatı iletildi.





Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin ise çok sık kullanılan anestezi ilacının eczanelerde satışı yapılan bir ürün olmadığını vurguladı.





Sağlık Bakanlığı'nın "acil" kodu ile gönderdiği yazı.





İlacın ameliyathanelerde genel anestezi için kullanılan bir ürün olduğuna işaret eden Ertekin, "Sadece hastane alımları içerisinde gerçekleşebiliyor. Serbest eczanelerde bulunabilen veya temin edilip, hastalara iletilebilen bir ürün değil. Bakanlığın toplatılma kararı hastanelere ulaştırıldı. O etken maddeye mi bağlı, yoksa sadece o sınıfa ilişkin genel bir şey mi var araştırmalar yapılıyor." dedi.







HASTANELER O İLACI DOĞRUDAN SATIN ALIYOR





Ertekin, "Sıkça kullanılan eşdeğer markalar da var piyasada. Hastaneler ürünü direkt üreticiden temin ediyor. Çünkü depolarda bu ürün yok. Hastaneler ihale usulü ihtiyaçlarını temin ediyor, bu ürün de o kalemler içerisinde kalıyor." ifadelerini kullandı.



