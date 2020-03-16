O ilaçların virüsü beslediği ortaya çıktı

Dünyanın saygın tıp dergilerinden Lancet de yayınlanan makalede yer alan verilerin ardından doktorlar; “Anti-inflamatuar ilaçlar almak özellikle de ibuprofen, kortizon kullanmak hastalığı ağırlaştırıcı bir etki yapabilir. Ateşiniz varsa parasetamol alın. Anti-inflamatuar ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışın" uyarılarında bulundular.







Dünya Kovid-19’a odaklanırken tedaviye yönelik yeni gelişmeler de tıp dünyasında hızla kullanılmaya başlandı. Uzmanlar, ağrı ve acı kötü olarak algılanmakla birlikte sağlığımız için son derece yararlı hisler olduğunun ısrarla altını çiziyorlar. Uzmanlar bu ilaçlardan birinin ‘ibuprofen’in, Kovid-19 virüsünün daha şiddetli seyretmesine yol açtığına işaret ediyor.





Bu ilaçların hasarlı bölgeye savunma hücrelerinin gelmesine engel olduğuna dikkat çeken araştırmacılar “savunma hücrelerinin en temel görevlerinden biri mikroorganizmalara karşı mücadele etmektir, onları öldürmek ve yok etmektir. Bu ilaç nedeniyle savunma zayıflarsa hastalık gerçekten daha ölümcül ve şiddetli olabilir” yorumunda bulunuyorlar. Öte yandan, bu iddiaların kanıtlanmasının zaman alacağı da hatırlatılıyor.





Yine de salgın ortamında “hayatta kalabilmek için bu ilaçların kullanılmaması mantıklıdır” açıklaması yapılıyor. Tedavi edici özelliği olmayan bu ilaçların salgın bitene kadar kullanılmaması öneriliyor. Farmakoloji uzmanları, ağrı nedeniyle herhangi bir ilaç kullanannalara, salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar bu ilaçlar yerine parasetamol yani asetaminofen kullanmalarını öneriyor.





Kovid19 enfeksiyonuna karşı yapılan çalışmalar tansiyon hastalarının da şu günler de kullandıkları ilaçlara dikkat etmesi yönünde. ACE2 Reseptör blokeri veya inhibitörü kullanan hastaların ölümcül Kovid-19 enfeksiyonuna yakalanma riskinin yüksek olduğu belirlenmiş.





Doktor Moris Taviki bu literatürü sosyal medya hesabından açıklarken “Şahsen ACE inhibitörü kullanan bir hipertansiyon hastası olarak önümüzdeki bir ay ilacımı kesmeye karar verdim” açıklaması yaptı. ACE2 Reseptör blokeri veya inhibitörü kullanan hastaların ölümcül Kovid-19 enfeksiyonuna yakalanma riskinin yüksek olduğu belirtiliyor.