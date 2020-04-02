O ilana 12 bin müracaat!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) kamuoyuna yaptığı çağrıya 12 bin kişi cevap verdi. Çağrıda NASA'nın gelecekteki astronotlarından biri olabileceğini düşünenlerden, öz geçmişlerini göndermeleri istenmişti.







Adaylar bir astronot için şimdiye kadar gerekli görülen en sıkı elemelerden geçecet. Uzay ajansı, başvuru sahipleri için eğitim şartını; bilim, teknoloji, matematik veya mühendislik alanında lisans derecesinden yüksek lisansa çıkardı.





MÜLAKAT VE TIBBİ TESTLER





En nitelikli adaylar NASA Johnson Uzay Merkezi'ne davet edilerek burada mülakatlara ve tıbbi testlere tabi tutulacak. Ardından başarılı olan adaylar önümüzdeki yaz ilan edilecek.





Başarılı olanlar uzay yürüyüşü ve uzay aracı sistemleri ve birlikte nasıl çalışacakları gibi beceriler edinecekleri iki yıllık ön eğitimden geçecek.





Eğitimler esnasında astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ve burada insanlığı Ay ve Mars'a yapılacak seyahatlere hazırlamak için çalışacak.







İLK KADIN TURİST 2024'TE AY'A AYAK BASACAK

NASA 2024'te Ay yüzeyine ilk kadını ve bir sonraki erkeği göndermeyi, 2028'e kadar bir Ay üssü kurmayı planlıyor. Bu çalışma 2030'larda insanları Mars'a göndermenin temellerini atacak.





NASA yöneticisi Jim Bridenstine yaptığı açıklamada, "Artemis programıyla yeni, cesur bir uzay keşfi dönemine girdik ve bu kadar çok inanılmaz Amerikalının bize katılmak için başvurduğunu görmek heyecan verici." ifadelerini kullanrı.





1960'lardan bu yana yaklaşık 350 kişi astronot adayı olarak eğitilmek üzere seçildi.





Aktif astronot birliklerinde 48 kişi var, fakat NASA, Ay ve ötesi dahil olmak üzere tek seferde birden fazla hedefe gitmeye çalıştığından daha fazlasına ihtiyacı olacağını söylüyor.