O ilin emniyet müdürü görevden uzaklaştırıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen bir soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.



Arslan’ın görevden uzaklaştırıldığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasıyla duyuruldu.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



“Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.”



Arslan’ın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

AKP’li Şamil Tayyar’dan Antalya Emniyet Müdürü hakkında rüşvet iddiası



AKP’li Şamil Tayyar, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın rüşvete aracılık ettiği ve haksız kazanç sağladığı iddiasını gündeme taşıdı. Savcılığın Arslan hakkında gözaltı kararı verdiği belirtildi.



AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın rüşvete aracılık ettiğini iddia ederek, “Kimse kusura bakmasın, kirli işe bulaşan herkes hesabını verecek, vermelidir”dedi.



Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arslan’ın Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirakinden ihale alan E.T. ile belediye arasında rüşvet ilişkisine aracılık ettiğini öne sürdü.



Paylaşımda, Arslan’ın Fazlı Ateş aracılığıyla girdiği kirli ilişkilerden haksız kazanç sağladığını belirten Tayyar, Arslan’ın eşinin de Ateş’in şirketinde SGK kaydının bulunduğunu ve düzenli ödeme aldığını iddia etti.



Tayyar, savcılığın Arslan hakkında “nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve haksız mal edinme” gerekçesiyle gözaltı kararı verdiğini belirtti.



“İlk önce harekete geçip iddiaların üzerine giden İçişleri Bakanlığını kutluyorum. Kimse kusura bakmasın, kirli işe bulaşan herkes hesabını verecek, vermelidir” ifadelerini kullandı.

