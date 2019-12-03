O isim ABD başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı

ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Kamala Harris, 2020'deki başkanlık seçimleri yarışından çekildiğini açıkladı. California tarihinde eyalet düzeyindeki ilk siyahi ve ilk kadın adalet bakanı olarak tarihe geçen Harris, "Milyarder olmadığım için kendi kampanyamı finanse edemem" dedi.





Euronews'in haberine göre, California Senatörü Harris, Twitter'dan yaptığı açıklamada, seçim kampanyasını sonlandırmaktan ''derin üzüntü'' duyduğunu ancak ''adalet'' için mücadeleye devam edeceğini belirtti.



