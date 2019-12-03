Samanyolu Haber /Dünya / O isim ABD başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı /03 Aralık 2019 23:44

O isim ABD başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti'den aday olmaya hazırlanan Kamala Harris, yarıştan çekildiğini açıkladı.

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ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Kamala Harris, 2020'deki başkanlık seçimleri yarışından çekildiğini açıkladı. California tarihinde eyalet düzeyindeki ilk siyahi ve ilk kadın adalet bakanı olarak tarihe geçen Harris, "Milyarder olmadığım için kendi kampanyamı finanse edemem" dedi.

Euronews'in haberine göre, California Senatörü Harris, Twitter'dan yaptığı açıklamada, seçim kampanyasını sonlandırmaktan ''derin üzüntü'' duyduğunu ancak ''adalet'' için mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Kamala Harris
ABD'de 59'uncu başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.
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