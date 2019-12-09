Samanyolu Haber /Politika / O isim de AKP'den ihraç edildi /09 Aralık 2019 18:14

O isim de AKP'den ihraç edildi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) bir taraftan istifalar diğer taraftan ihraç kararları ile sarsılıyor.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda 24'üncü Dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmişti. 

Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın bugün yapılan toplantıda Bakır'ın parti iç tüzük kurallarına uymadığı gerekçesi ile partiden kesin ihracına karar verdiğini açıkladı. 

SOSYAL MEDYADA HÜKÜMETİ ELEŞTİRMİŞTİ

İstanbul Bakırköy’de bir evde 3 kişilik bir ailenin cansız bedeni bulunmuştu. Bakırköy Kaymakamlığı’nın açıklamasında, “Olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir.” denilmişti. 

Ahmet Davutoğlu'nun (sağda, küçük fotoğraf) Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yeni parti kurmaya hazırlandığı bir dönemde eski AKP milletvekili Pelin Gündeş Bakır, AKP'den ihraç edildi.

"MİLLETİMİZ ÖLÜYOR" DEMİŞTİ

Pelin Gündeş Bakır, söz konusu intihan vakasına dair sosyal medyada bir mesaj yayımlamıştı. 

Bakır mesajında isim vermeden AKP hükümetini şu sözlerle eleştirmişti: “Bu sabah Bakırköy’de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3'üncü toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık. Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!”
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