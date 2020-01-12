"İki yüzlünüz" dedi, İran'ı terk etti

Sosyal medya üzerinden ülkesini terk ettiğini açıklayan bronz madalyalı tekvandocu Kimia Alizadeh, "Ben İran'da yıllardır oyun oynadıkları, ezilen milyonlarca kadından birisiyim." dedi.





Alizadeh, İran'da sporcuları politik sebeplerle kullanan, fakat gerçekte onları aşağılayan bir "iki yüzlülük" olduğunu ifade etti.







İranlı sporcu Kimia Alizadeh, Instagram hesabından paylaştığı mesajda, "Bana ne giy dedilerse giydim. Bana ne söyle dedilerse söyledim. Hiçbirimiz onlar için bir şey ifade etmiyor." ifadelerini kullandı.





Alizadeh kendisini hiç kimsenin Avrupa'ya davet etmediğini belirterek, hangi ülkede olduğu hakkında bilgi vermedi.





"HOLLANDA'YA İLTİCA ETTİ" İDDİASI





Yarı resmi İranlı haber ajansı ISNA 9 Ocak Perşembe günü Alizadeh'in Hollanda'ya iltica ettiğini iddia etti.





ISNA, Hollanda'da antremanlarına devam ettiği aktarılan Alizadeh'in 2020 Olimpiyatları'nda bu ülke bayrağı ile boy gösterebileceğini kaydetti.





Kadın tekvandocu duyurusunda nereye giderse gitsin "İran'ın çocuğu" olacağını ifade etti.