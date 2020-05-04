O isim HDP'den istifa ettiğini açıkladı

İstanbul milletvekili Ahmet Şık, HDP'den istifa ettiğini açıkladı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre İstanbul milletvekili Ahmet Şık HDP’den istifa ettiğini duyurdu.





Şık istifasına dair sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:





"Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim.





1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun."