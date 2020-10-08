Samanyolu Haber /Politika / O isimlerin TBMM'ye girişine yasak getirildi /08 Ekim 2020 21:51

O isimlerin TBMM'ye girişine yasak getirildi

Yeni alınan bir kararla 1 Ocak 2015’ten sonra Meclis'ten ihraç edilenlerin TBMM yerleşkesine girişlerinin yasaklandığı belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre TBMM güvenlik yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 1 Ocak 2015’ten sonra Meclis'ten ihraç edilenlerin TBMM yerleşkesine girişi yasaklandı.

TBMM Başkanlık Divanı, yasama yılının ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, güvenlik yönetmeliği ele alındı. Yapılan değişiklikle 1 Ocak 2015’ten sonra Meclis'ten ihraç edilenlerin TBMM yerleşkesine girişi yasaklandı. CHP’li üyelerin karşı çıktığı karar, oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis güvenlik yönetmeliğinde yapılan yeni düzenlemeyle, 1 Ocak 2015 yılından sonra Meclis'ten herhangi bir gerekçeyle ihraç edilenlerin TBMM yerleşkesine girişinin yasaklanması kararlaştırıldı.

CHP'li üyeler, karara karşı çıkarak, temel hak ve özgürlüklerin sadece kanunla sınırlandırılabileceğini ve bu uygulamanın Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade ettiler. Ancak karar, oy çokluğuyla kabul edildi.
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