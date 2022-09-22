Samanyolu Haber /Gündem / O ismin bir konseri daha iptal edildi /22 Eylül 2022 19:46

O ismin bir konseri daha iptal edildi

Geçtiğimiz günlerde bir konseri iptal edilen İlkay Akkaya'nın 25 Eylül’de Urfa'da vereceği konseri için de benzer bir kararın alındığı ifade edildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre sanatçı İlkay Akkaya'nın 25 Eylül’de Urfa'da vereceği konser, valilik tarafından "uygun görülmediği" gerekçesiyle yasaklandı. Urfa Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü, konser için yapılan izin başvurusunu, "Konser etkinliğinin düzenlenmesi genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmemiştir" diyerek yasakladı.

"YASAKLARLA HİÇBİR YERE VARAMAYACAKSINIZ"

Karara tepki gösteren İlkay Akkaya şu paylaşımı yaptı: "Burada yazan şeyin gerçek olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu yasaklamalara 'konser iptali' demenin de, gerçeği yansıtmadığını bildiğimiz gibi. Yasaklarla hiç bir yere varamayacaksınız. Ben devam edeceğim şarkılarımı söylemeye."
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