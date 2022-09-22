O ismin bir konseri daha iptal edildi

"YASAKLARLA HİÇBİR YERE VARAMAYACAKSINIZ"





sanatçı İlkay Akkaya'nın 25 Eylül’de Urfa'da vereceği konser, valilik tarafından "uygun görülmediği" gerekçesiyle yasaklandı. Urfa Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü, konser için yapılan izin başvurusunu, "Konser etkinliğinin düzenlenmesi genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmemiştir" diyerek yasakladı.Karara tepki gösteren İlkay Akkaya şu paylaşımı yaptı: "Burada yazan şeyin gerçek olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu yasaklamalara 'konser iptali' demenin de, gerçeği yansıtmadığını bildiğimiz gibi. Yasaklarla hiç bir yere varamayacaksınız. Ben devam edeceğim şarkılarımı söylemeye."