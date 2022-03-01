Samanyolu Haber /Politika / O ismin dokunulmazlığı kaldırıldı /01 Mart 2022 21:57

O ismin dokunulmazlığı kaldırıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla kaldırıldığı belirtildi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla kaldırıldı.

Güzel hakkında hazırlanan iki fezlekeye dair dokunulmazlığın kaldırılması yönünde Karma Komisyon’da alınan karar, Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldü. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da Genel Kurul’a katıldı.

HDP GENEL KURULU TERK ETTİ
Savunmanın ardından oylamaya geçildi. Elektronik sistemle yapılan oylamada Güzel'in dokunulmazlığı oy çokluğu ile kaldırıldı.

HDP'li milletvekili Güzel adına Grup Başkanvekili Saruhan Oluç savunma yaptı. Oluç'un savunma konuşması 3 saat sürdü. Savunmanın ardından oylamaya geçildi. Elektronik sistemle yapılan oylamada Güzel'in dokunulmazlığı oy çokluğu ile kaldırıldı.

Diyarbakır Milletvekili’nin ikinci yasama dokunulmazlığının kaldırılması için yapılan oylama da da kullanılan 379’dan 327 kabul ve 52 ret oyu kullanıldı. Kararı protesto eden HDP milletvekilleri alkışlarla Genel Kurulu terk etti.

YARGI YOLU AÇILDI
Dokunulmazlığının kaldırılması ardından dosya Adalet Bakanlığı’na gönderilecek. Bakanlığın savcılığa gönderilmesi ardından yargı süreci yolu da açılmış olacak.
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