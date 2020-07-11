Samanyolu Haber /Gündem / "O kadar istikametimi kaybetmedim" /11 Temmuz 2020 13:33

"O kadar istikametimi kaybetmedim"

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili Tayyip Erdoğan'ın çok değil geçen sene söyledikleri gündem oldu.

"Bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim"

Daha önce "siz önce Sultanahmet’i bir doldurun, ondan sonra bakarız. Bu işin siyasi boyutu var.” diyerek Ayasofya'nın ibadete açılmasını istemeyen Tayyip Erdoğan'ın yine geçen yıl katıldığı bir programda ise şunları söylemişti: “Ayasofya’yı açmanın bir götürüsü var. Açılmasını isteyenler, yurt dışında camilerimiz var, onların başına ne gelir hiç düşünüyor mu? Ben bir siyasi olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim…”
Bu sözler Twitter'da çokça paylaşılırken Erdoğan'ın tutarsızlıklarına dikkat çekiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "O kadar istikametimi kaybetmedim" Sonraki Haber >>

"Bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim"

ABD'de 3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı

ABD'de 3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı

Sırbistan karıştı

Sırbistan karıştı

Baro başkanları ve avukatlara polis şiddeti

Baro başkanları ve avukatlara polis şiddeti

Çin’de havai fişek fabrikasında patlama!

Çin’de havai fişek fabrikasında patlama!

Korona hastasını zorla hastaneye götürdüler

Korona hastasını zorla hastaneye götürdüler

Tuttuğu balığı gösterirken kediye kaptırdı

Tuttuğu balığı gösterirken kediye kaptırdı

Aracı yoldan attı yoluna devam etti

Aracı yoldan attı yoluna devam etti

Melek İpek TMSF eliyle kendi evinden çıkarıldı

Melek İpek TMSF eliyle kendi evinden çıkarıldı

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:16:22