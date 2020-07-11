"O kadar istikametimi kaybetmedim"

Bu sözler Twitter'da çokça paylaşılırken Erdoğan'ın tutarsızlıklarına dikkat çekiliyor.

Daha önce "siz önce Sultanahmet’i bir doldurun, ondan sonra bakarız. Bu işin siyasi boyutu var.” diyerek Ayasofya'nın ibadete açılmasını istemeyen Tayyip Erdoğan'ın yine geçen yıl katıldığı bir programda ise şunları söylemişti: “Ayasofya’yı açmanın bir götürüsü var. Açılmasını isteyenler, yurt dışında camilerimiz var, onların başına ne gelir hiç düşünüyor mu? Ben bir siyasi olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim…”