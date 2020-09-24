"O kadar yaygın ki bir ilçede kitle bağışıklığı oluştu"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, dünya ile birlikte Türkiye'yi de yeniden etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken Türkiye’nin bir ilçesinde kitle bağışıklığına ulaşıldığı bilgisini paylaştı.







'Eğer kapatabiliyorsanız kapatın ilçenizi, kimse girip çıkmasın'





Azap, ilçede yaşayanlara “Eğer yapabiliyorsanız kapatın ilçenizi kimse girip çıkmasın veya kontrolü giriş çıkış yaptırın, bir daha sorun yaşamazsınız” tavsiyesinde bulundu.





Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya, Prof. Azap ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.





Sarıkaya’nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:





"Koronavirüs konusunda baştan bu yana teşhisleri, tedavi yöntemleri ile öne çıkan Prof. Dr. Alpay Azap ile dün sohbet ederken başından geçen önemli bir olaydan söz etti. Aktardığına göre tanıdığı birisi kendi ilçelerindeki vaka sayısı hakkında bilgi aktarmış. Bakmışlar veriler doğru... İlçenin nüfusu ile orantı kurmuş, olması gereken kitle bağışıklığına ulaşıldığını belirtmiş."





'Eğer yapabiliyorsanız kapatın ilçenizi kimse girip çıkmasın veya kontrolü giriş çıkış yaptırın, bir daha sorun yaşamazsınız' tavsiyesinde bulunmuş. Prof. Dr. Azap, bunu belirtmekle birlikte grip gibi ikinci kez yakalanma riskinin bulunduğunu da anımsattı. İlçede yaşayanların bir başkasıyla temas etmemesi veya denetimli kontrol halinde herhangi sorunla karşılaşmadan sağlıklı kalacaklarına vurgu yaptı.





'Ankara çevresindeki bir ilin ilçesi'





Ankara çevresindeki bir ilin ilçesinin adını söyledi ama yazılmasını da istemedi, nedeni çok yüksek ilgi görüp ikinci kez insanların hastalığa yakalanma riski. Şurası açık ki, daha küçük yerleşimlerde kitle bağışıklığına ulaşma şansı yakalanabilir. Ancak büyük kentler için bunu söylemek pek olası değil gibi görünüyor. Tabii her gün çevremizdeki insanların veya yakınlarının Covid-19 enfeksiyonuna yakalandığı haberini aldığımız Ankara’da da yakında kitle bağışıklığına ulaşıldığı haberi alınırsa şaşmamak gerekir.





Kitle bağışıklığı nedir?





Bireylerin büyük bir kısmının bağışıklığa sahip olduğu bir popülasyonda, bu tür insanların hastalık bulaşmasına katkıda bulunma olasılığı düşüktür, enfeksiyon zincirlerinin bozulma olasılığı daha yüksektir, bu da hastalığın yayılmasını durdurur veya yavaşlatır.