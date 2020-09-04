Samanyolu Haber /Gündem / O kanal Digiturk'ten çıkma kararı aldı /04 Eylül 2020 23:12

O kanal Digiturk'ten çıkma kararı aldı

Spor kanalları arasında yer alan ve Premier Lig, Formula 1 ve NBA yayınları yapan S Sport, Digitürk'ten çıktığını duyurdu.

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Saran Holding bünyesinde yer alan televizyonda kanalı S Sport, yaptığı açıklamayla sporseverleri yakından ilgilendiren bir adım attı. Premier Lig, Formula 1 ve NBA yayınları yapan S Sport, Digitürk'ten çıktığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig, NBA, Formula 1 gibi önemli spor organizasyonlarını yayınlayan S Sport, Bein Media Group’un sahibi olduğu Digitürk’teki yayınını durduğunu açıkladı.

Bu kararı “Digitürk yönetiminin geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atılamaması” şeklinde açıklayan kanal yayınlarına S Sport Plus uygulaması, D-Smart 78. Kanal, TV+ 77. Kanal, Tivibu 74. Kanal, Kablo TV 240. Kanal ve Vodafone TV 11. Kanal’da devam edeceğini bildirdi.

S Sport tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Kamuoyuna Duyuru

Türkiye'de spor yayıncılığına farklı bir vizyon getiren, dünyanın en önemli spor organizasyonlarının yayıncısı S Sport ile Bein Media Group bünyesindeki Digitürk platformu arasındaki anlaşma 30 Ağustos 2020 tarihinde sona ermiştir.

Digitürk yönetiminin geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atılamaması nedeni ile 4 Eylül 2020 saat 18:00 itibari ile S Sport kanalının Digitürk platformundaki yayını durdurulmuştur.

Bizi izlemeye devam edebileceğiniz platform ve kanallar:

S Sport Plus uygulaması – D-Smart 78. Kanal – TV+ 77. Kanal – Tivibu 74. Kanal – Kablo TV 240. Kanal -Vodafone TV 11. Kanal

Saygılarımızla,

S Sport”
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