HDP harekete geçti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HaberTürk'te yayımlanan "Türkiye’nin Nabzı" programının sunucusu Didem Arslan Yılmaz’ın sözleriyle başlayan tartışmaya dahil oldu.





"Yürüyüşümüz, suçlayıcı, yargılayıcı, cevap hakkı tanımayan bize söz vermeyen bir yerden tartışılıyor. Bu, bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum değildir." diyen Beştaş, "Bizi bizsiz tartışamazlar, bundan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) ayrı ayrı başvurular yapacağız, savcılıklara suç duyurusunda bulunacağız.” dedi.







DİDEM ARSLAN YILMAZ: BU BİR TERCİHTİR





"Türkiye’nin Nabzı" programında HDP’nin "Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü" ele alınmış, avukat Salim Şen'in yıllardır HDP’ye televizyonlarda yer verilmediğini ve HDP’ye kendini ifade etme fırsatı tanınmadığını ifade etmesi üzerine programın sunucusu Yılmaz'ın sözleri yeni bir tartışma başlatmıştı.





Yılmaz, “Salim Bey burası bir kamu televizyonu değil. Özel bir sektörüz. Bu bir tercihtir.” demişti. Akabinde gazeteci Cüneyt Özdemir ile eski HDP milletvekili Ahmet Şık arasında söz konusu tartışma sosyal medya üzerinden devam etmişti.