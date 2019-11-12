''O kapı kapandı artık''

Babacan’a yakın kaynakların, partinin kurucular kurulunun 60-70 kişiden oluşacağını, tüzük ve programının hazır olduğunu, genel merkez binası için de dört ayrı alternatifi değerlendirdiklerini söylediği öğrenildi.







Havuz medyasında yer alan habere göre 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Babacan’ın kuracağı partide yer almayacağı ifade edildi. Ancak, Babacan ve ekibiyle yapılan görüşmelerde Gül’ün “Ben her türlü desteğe hazırım. Gerek fikir verme anlamında gerekse de bazı isimlerin partiye desteğini sağlama ve ilişkileri yürütme anlamında destek vereceğim” dediği iddia edildi.





DAVUTOĞLU İLE SON GÖRÜŞME: ‘O KAPI KAPANDI’







Öte yandan Ali Babacan’la birlikte harekete eden bazı isimlerin, geçtiğimiz aylarda Davutoğlu ile de son bir görüşme yaptığı kaydedildi. Bu görüşmede, Davutoğlu’na yeni bir parti kurmak yerine kendilerine dışarıdan destek verilmesinin talep edildiği ancak Davutoğlu’nun “Biz çok yol aldık. Artık geri dönüşü olmaz” dediği belirtildi.





Babacan’a yakın kaynaklar Davutoğlu ile aynı siyasi organizasyonun içinde almanın artık mümkün görünmediğini belirterek “O kapı kapandı” dediği aktarıldı.





‘SİYASET DEFTERİNİ KAPATTIK’





Ali Babacan’ın ekibi tarafından yeni parti için AKP’li bazı eski isimlere götürülen tekliflerin ise ‘Siyaset defterini kapattıkları’ gerekçesiyle kabul görmediği öğrenildi.