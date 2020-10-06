Samanyolu Haber /Gündem / O karar yok hükmünde! /06 Ekim 2020 12:08

O karar yok hükmünde!

İzmir Barosu'nun akabinde İstanbul Barosu'na bağlı avukatlardan oluşan 13 grup da İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile ertelenen baro genel kuruluna katılım çağrısında bulundu.

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13 grup İstanbul Barosu adına müşterek açıklama yaptı. Açıklamada, "Açıktır ki Baro genel kurullarına yönelik bu ertelemenin tek sebebi, baroların bağımsızlığına müdahale niteliğinde siyasi iktidara yandaş baroların kurulmasına zaman kazandırmak ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Kurulu'na müdahale etmektir." denildi.

İçişleri Bakanlığı, genelgeyle sivil toplum kuruluşları (STK), meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler 1 Aralık'a kadar erteleneceğini duyurmuştu. 

Kararın akabinde baro seçimleri ve TBB Genel Kurulu ertelendi. 76 baro erteleme kararına tepki gösterirken Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) müracaat etti. İzmir Barosu ise kararı tanımadığını açıklayarak, genel kurula katılım çağrısı yaptı.

GENEL KURUL 10-11 EKİM'DE TOPLANACAK MI?

Avukat Hakları Grubu, Avukat Hareketi, Avukatlar Sendikası, Çağdaş Avukatlar Grubu, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Demokrasi İçin Hukukçular, Hukuk Hareketi Platformu, Hukukta Sol Tavır Derneği, Kartal Hukukçular Derneği, Katılımcı Avukatlar, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, Yükseliş Hareketi Özgürlükçü Demokrat Avukatlar ile Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi erteleme kararının yok hükmünde olduğunu belirterek 10-11 Ekim tarihlerinde yapılacak genel kurul için katılım çağrısında bulundu.
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