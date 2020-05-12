Samanyolu Haber /Ekonomi / Döviz kalmayınca son çare... /12 Mayıs 2020 11:35

Döviz kalmayınca son çare...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti bir ay içinde 3'üncü defa Gümrük Vergisi oranlarını artırdı. Uzmanlara göre hükûmet doların 7,27 TL'ye kadar çıkması ve döviz rezervlerinin yeterli olmaması sebebiyle ithalata vergi duvarı örüyor.

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SAMANYOLUHABER- Altından mücevhere, buzdolabından çamaşır makinesine binlerce ürüne 1 Ekim'e kadar yüzde 30 ilave Gümrük Vergisi getiren kararın döviz rezervlerindeki sert düşüşle irtibatlı olabileceği belirtiliyor. 

Dış ticaret şirketleri için "sürpriz" vergi artışı 1 Ekim'den itibaren yüzde 25 olarak uygulanacak. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin "yerli sermayeyi korumaya yönelik bir girişim” diye nitelese de kararın arka planda döviz talebinin karşılanamaması yatıyor. 

T24 ekonomi yazarı Barış Soydan'a göre Türkiye ithalatı kısıtlamaya yönelik kararlara şüpheyle bakılmasını gerektirecek bir dönemden geçiyor. Zira Türkiye’nin bir yıl içinde çevirmesi gereken 170 milyar dolar döviz borcu var. 

YETERİ KADAR DÖVİZ KALMADIĞI İÇİN İTHALATI YAVAŞLATILIYOR

"Bunun için ya yeni bir döviz kaynağına ya da mevcut dövizin azalmasını engelleyecek tedbirlere ihtiyaç olduğunu hepimiz biliyoruz." diyen Soydan, "Nisan’ın sonunda gümrüklerdeki işlemleri yavaşlatmaya yönelik 'Kırmızı hat' kararına sıradan bir uygulama gibi bakmamış, ithalatı yavaşlatmaya yönelik bir önlem olarak değerlendirmişti." hatırlatmasında bulundu.

Londra merkezle uluslararası danışmanlık şirketi Capital Economics dün yayımladığı raporda nisanda birçok ithal ürüne yüzde 50’ye varan oranda ilave Gümrük Vergisi getirildiğine işaret etti. 

KIRMIZI HAT UYGULAMASI

Raporda, “TL’nin değer kaybetmesini engellemek için ithalatı baskılama yolu tercih edilmiş görünüyor.” tespiti dikkati çekti. Capital Economics nisan ayı başındaki gümrük işlemlerini yavaşlatıcı "Kırmızı hat" kararını da böyle değerlendiriyor.

Merkez Bankası verilerine göre altın dahil net döviz rezervleri 25 milyar doların altına geriledi. 

Brüt döviz rezervleri ise 80 milyar dolar seviyesine indi.
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