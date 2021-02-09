Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir Twitter kullanıcısının Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi için, "Şu insan artığına bak ya ayağında ayakkabı yok kalkmış rektör istifa diyor" paylaşımına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Biri şunun söylemiş, kızın ayakkabısına kafayı takmış, vay bu ayakkabı falan filan diye. O kızın ayakkabı numarası bugün devleti yönetenlerin IQ'sundan daha yüksek" dedi.









Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.





Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Bu memleketin hayrına ne yaptınız da biz karşı çıktık?" sorusunu yineleyerek, "İstediğin kanunu, kararnameyi çıkaracaksın. Her dediğini yapacaksın. İstediğin valiyi, kaymakamı, emniyet müdürünü tayin edeceksin. Döneceksin sadece CHP'yi eleştireceksin, niye?" dedi.





"19 YILDA MİLLETİN HANGİ SORUNUNU ÇÖZDÜLER?"





Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Sen fabrika kurdun, işsizliği önledin, çiftçiye destek verdin de biz karşı mı çıktık? Türkiye ekonomik buhran içindedir. Bunun çıkış yolu, milletin iradesiyle bu buhranı sokanları uzaklaştırmaktır. 19 yılda bu milletin hangi sorununu çözdüler?" ifadelerini kullandı.





"İşi öyle bir boyuta getirdiler ki muhalefeti de onlar kuracaklar" diyen CHP lideri, "'Kılıçdaroğlu'ndan kurtaracağız' diyor. Çok basit. Televizyonda otururuz, milletin hakemliğine başvururuz, kim haklı kim haksız görürüz. Elinde büyük bir fırsat var sana göre. Niye karşıma çıkmıyorsun? Çünkü doğruları söylemiyor, korkuyor. Korkan bir insan devleti yönetemez" dedi.





Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Afyonkarahisar ve Uşak’a milletvekilleri gönderdik, bütün il ve ilçeleri gezi esnafları gezdiler. Sadece dinlediler ve elimizdeki çözümleri anlattılar. Uşak’ta en işlek cadde İsmet Paşa caddesi. O mahallede esnaf dert yanıyor. Bir AKP’li gidip gezemez o dükkanları, Erdoğan da gezmez. Aynı tablo Afyon'da da var. Esnaf diyor ki burada dükkan açmanın bile hava parası vardı. İnsan burada dükkan açmak için yarışırdı. Şimdi o caddede dükkanlar kapalı. Türkiye’nin sorunları bu."





AKP'Lİ MAHİR ÜNAL'A TEPKİ







Kılıçdaroğlu, AKP'li Mahir Ünal'ın 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin 24 taksitle alınmış 3500 TL’lik telefonu olduğunu anlatmasına değinerek, "Mahir Ünal, AK Parti'nin önemli insanlarından birisi. 'Bir delikanlı geldi, bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz' diyor. iPhone 6 almış. Çiftçi 'Ayda 450 lira ödüyorum' demiş. Ünal da 'Daha ne olsun' demiş. 450 lirayı çiftçi için büyük para görüyor. Şikayet etmemesi gereken bir araç olarak görüyor. Geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Buradan bütün çiftçilere çağrı yapıyorum; sizin de gerçekleri görmeniz lazım" diye konuştu.



