Samanyolu Haber /Politika / O kuruldan ilk fotoğraf... /02 Ekim 2019 18:11

O kuruldan ilk fotoğraf...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun ayrı ayrı kuracağı partilerin önüne kesmek için tesis ettiği Yüksek İstişare Kurulu'na (YİK) ilk defa başkanlık etti. Kurul üyeleri 18 bin TL maaş alıyor.

SHABER3.COM

Üyelerine 18 bin Türk Lirası gibi yüksek maaş verilecek olması ve görev kriterlerinin ucu açık bırakılması sebebiyle tartışmalara sebep olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 

Saray'da basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Kurulun daha önceki iki toplantısına Erdoğan katılmamıştı. 


3'üncü YİK toplantısına Erdoğan'ın yanısıra kurul üyeleri Bülent Arınç (sağdan 3'üncü), İsmail Kahraman (soldan 3'üncü), Cemil Çiçek (soldan 2'nci), Köksal Toptan (sağdan 2'nci), Mehmet Ali Şahin (soldan 1'inci) ve Yıldırım Akbulut (sağdan 1'inci) katıldı.

Toplantıda ana gündem, kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren yönetmelik oldu. Hazırlanan yönetmeliğe son şeklinin verildiği öğrenildi.

Toplantıda aynı zamanda iç ve dış siyasete yönelik gelişmeler de ele alındı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber O kuruldan ilk fotoğraf... Sonraki Haber >>

Sakız Adası'ndan Türkiye'ye en hazin bakış...

Sakız Adası'ndan Türkiye'ye en hazin bakış...

Trende ölümle hayat arasındaki yolculuk

Trende ölümle hayat arasındaki yolculuk

Havaalanı terminal binasına tilki daldı

Havaalanı terminal binasına tilki daldı

Tramvay 15 yaşındaki çocuğa çarptı

Tramvay 15 yaşındaki çocuğa çarptı

Kaza anı aracın güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı aracın güvenlik kamerasına yansıdı

Köprü böyle çöktü!

Köprü böyle çöktü!

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Ankara'da otobüs durağa girdi

Ankara'da otobüs durağa girdi

Tekne kıyıya yanaşırken patladı

Tekne kıyıya yanaşırken patladı

Ortadaki direği görmeyince

Ortadaki direği görmeyince
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:22:27