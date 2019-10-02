O kuruldan ilk fotoğraf...

Üyelerine 18 bin Türk Lirası gibi yüksek maaş verilecek olması ve görev kriterlerinin ucu açık bırakılması sebebiyle tartışmalara sebep olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.





Saray'da basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Kurulun daha önceki iki toplantısına Erdoğan katılmamıştı.









3'üncü YİK toplantısına Erdoğan'ın yanısıra kurul üyeleri Bülent Arınç (sağdan 3'üncü), İsmail Kahraman (soldan 3'üncü), Cemil Çiçek (soldan 2'nci), Köksal Toptan (sağdan 2'nci), Mehmet Ali Şahin (soldan 1'inci) ve Yıldırım Akbulut (sağdan 1'inci) katıldı.





Toplantıda ana gündem, kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren yönetmelik oldu. Hazırlanan yönetmeliğe son şeklinin verildiği öğrenildi.





Toplantıda aynı zamanda iç ve dış siyasete yönelik gelişmeler de ele alındı.



