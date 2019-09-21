Samanyolu Haber /Gündem / O manşetin altından ne çıktı? /21 Eylül 2019 20:50

O manşetin altından ne çıktı?

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İstanbul'da kendisine yakın medya gruplarını nasıl ihya ettiği ortaya çıkmaya başladı. "Belediye müteahhiti" diye bilinen Albayrak ailesine ait Yeni Şafak bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sürmanşetten hedef aldı. Sürmanşetin esas sebebinin yine bir rantı daha kaybetmenin verdiği kuyruk acısı olduğu ortaya çıktı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarında "kamu ihale rekoru" kıran Albayrak ailesine ait Yeni Şafak gazetesi bugün sürmanşetinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı. 

TİYATRO BAHANE, DERTLERİ OTOPARK!

İbrahim Karagül'ün genel yayın yönetmeni olduğu Yeni Şafak'ın “Haddini bil Ekrem yoksa bildirirler” başlıklı sürmanşetinde "İstanbul Şehir Tiyatrosu" konu edilse de esas sebebin başka olduğu ortaya çıktı. 

AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'a yakın gruplardan Albayrak'a ait Yeni Şafak otopark rantını kaybedince Ekrem İmamoğlu'na bu manşetle saldırdı.
 
BELEDİYE MÜLKÜ ALBAYRAK'A YILLARDIR PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞ

Edinilen bilgiye göre İstanbul Topkapı’da Yeni Şafak gazetesine ait binanın hemen yanında bulunan ve mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait arazi gazete tarafından "ücretsiz otopark" olarak kullanılıyordu. 

21 Eylül Cumartesi günü söz konusu alan belediyenin iştiraki İSPARK tarafından herkese açılarak işletilmeye başlandı.

ARTIK ONLAR DA OTOPARKI ÜCRETİ MUKABİLİ KULLANABİLECEK

Sabah erken saatlerde başlayan çalışma öğlen tamamlandı ve uzun zamandır Yeni Şafak gazetesinin ücretsiz kullandığı alan İSPARK oldu. Ayrıca İSPARK bu alana özel abonelik kabul etmeyecek.

Yeni Şafak gazetesi ve Albayrak grubuna ait taşıtlar da 2 saat için 7 TL, 5 saat için 9 TL, 8 saat için 12 TL ve 10 saat için 15 TL ödeyecek.
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