Samanyolu Haber /Ekonomi / O marka da mağazalarını kapattı /22 Mart 2020 00:48

O marka da mağazalarını kapattı

Koronavirüs salgını yüzünden önde gelen markalar mağazalarının birer birer kapatıyor. Kervana Alman Media Mark da dahil oldu.

SHABER3.COM

Alman elektronik market zinciri MediaMarkt, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Türkiye'de tüm mağazalarını 22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici olarak kapatacağını duyurdu.

MediaMarkt'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Ülke genelinde hizmet verdiğimiz tüm mağazalarımızı 
22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici bir süreliğine kapatma kararı aldık." 

MediaMark, 27 ilde 76 mağazada 2 binden fazla çalışanı ile (toplam 180 bin metrekare) elektronik zincir market olarak hizmet veriyor.

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