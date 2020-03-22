O marka da mağazalarını kapattı

Alman elektronik market zinciri MediaMarkt, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Türkiye'de tüm mağazalarını 22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici olarak kapatacağını duyurdu.





MediaMarkt'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Ülke genelinde hizmet verdiğimiz tüm mağazalarımızı

22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici bir süreliğine kapatma kararı aldık."