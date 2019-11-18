Samanyolu Haber /Medya / Çarpıcı iddia: Hürriyet'i... /18 Kasım 2019 12:18

Çarpıcı iddia: Hürriyet'i...

1961'de emekli subay ve astsubaylara destek sağlamak için kurulan, ancak Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri hâline gelen Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), Demirören Grubu'nun Aydın Doğan'dan satın aldığı medya şirketlerini devralmaya mı hazırlanıyor?

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra kurduğu ve halihazırda otomotivden enerjiye pek çok sektörde en büyük holdinglerden biri haline gelen Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile Demirören Grubu arasındaki yakınlaşma dikkati çekiyor. 

OYAK, Demirören'in akaryakıt (TOTAL) ile otogaz (Milangaz) dağıtım şirketleri ile satın alma müzakerelerine başladığını kaydetmişti. 

Pazarlıklar sürerken, Hürriyet, Posta ve Milliyet gazeleri ile CNN Türk ve Kanal D televizyonlarının aralarında bulunduğu medya şirketlerinin de masaya getirildiği iddia ediliyor. 

DEMİRÖREN SATMAK İSTİYOR

Yıldırım Demirören'in sürekli azalan gelirler ve katlanan zarar sebebiyle medyada umduğunu bulamadığı belirtiliyor. İki hafta önce Hürriyet'te 50'ye yakın gazetecinin işine son verilmişti. 

Tenkisatın kendisini bildirilmediğini belirten Vahap Munyar da genel yayın yönetmenliğinden istifa ederek Hürriyet'e veda etmişti. 

SARAY DEVİR İŞLEMİNE KARŞI DEĞİL

Kulislerde Demirören Holding’e bağlı medya şirketlerinin OYAK tarafından satın alınması fikrine Saray'ın da yeşil ışık yaktığı konuşuluyor. 

OYAK ve Demirören iddialar hakkında şu ana dek herhangi bir beyanda bulunmadı.

Demirören Grubu, 2018 yılı mart ayında 916 milyon Amerikan Doları mukabilinde Aydın Doğan'a ait medya şirketlerini satın almıştı. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, İddiaa ve Milli Piyango ihalelerini de Demirören'e vermişti  
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