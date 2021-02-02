O mesaj Türkiye ile Rusya'ya mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) "USS Porter" füze fırkateyni, Ukrayna'da yapılması planlanan tatbikata katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
ABD Deniz Kuvvetleri, sosyal medya platformu Instagram üzerinden ise USS Porter'ın Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçtiği sırada çekilen bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafa "Biz kırmızı ışıkta durmayız" notunu düşülmesi manidar bulundu.
Mesajda "Daima Hazır" etiketi kullanıldı.
Söz konusu ifadeler "21 Ocak'ta koltuğu işbaşı yapan Joe Biden yönetiminin Türkiye ile Rusya arasınraki yakınlaşmaya meydan okuma" diye yorumlandı.