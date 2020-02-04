Samanyolu Haber /Ekonomi / O mesajı hatırlatıldı: Derhal istifa et! /04 Şubat 2020 15:32

O mesajı hatırlatıldı: Derhal istifa et!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin "yerli tank Altay" projesi motor bulunamadığı için kâğıt üstünde kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) fiyaskonun sorumlularından biri olan Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir'i istifa etmeye davet etti.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Altay Tankı seri üretim ihalesi sözleşmesinin 9 Kasım 2018 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı ve işadamı Ethem Sancak'a ait BMC arasında imzalandığını kaydetti. 

“Altay Tankı ihale sözleşmesini, sen imzaladın. İlk tank, 18 ay sonra teslim edilecek açıklamasını sen yaptın. Aradan 14 ay geçmiş, bir tek çivi çakılmamış. Bilemedik, öngöremedik ne demek… Derhal istifa et!” dedi.

TANK-PALET FABRİKASI, ETHEM SANCAK'A PEŞKEŞ ÇEKİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9 Aralık 2019’da Tank-Palet Fabrikası’nın bedelsiz BMC'ye devredilmesini şu sözlerle savunmuştu: "TSK'nın bir an önce tanka ihtiyacı var. Bu konuda tankın yapılması için elimizden gelen neyse bunu hep birlikte milletçe yapmamız lazım."

Ethem Sancak, Habertürk TV'de, "Silahlı Kuvvetler bir an önce tank istiyor, Sakarya Arifiye’nin imkânlarını kullanarak, tankları zamanında teslim edeceğiz." demişti.

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'e bu mesajını hatırlattı.

"Şimdi çıkmış, 14 ay sonra, Altay Tankı için tek bir çivi çakılmadığını söylüyorsunuz." diyen CHP'li Özkoç, "Biz motor için böyle koşullar oluşacağını bilmiyorduk, düşünemedik, öngöremedik… Böyle vicdandan, akıldan, beceriden yoksun bir açıklama kabul edilemez. O görevden derhal istifa edin." ifadelerini kullandı.

"BMC TSK'NIN TESİSİ İÇİNDE KENDİ ÖZEL TAŞITINI ÜRETİYOR"

Özkoç, "Tank-Palet Fabrikası, ordumuzun en büyük tesislerinden biri, Katar ordusunun büyük ortağı olduğu BMC’ye, ihalesiz, bedelsiz peşkeş çekildi. Altay Tankı’nın acil üretimi gerekli diye. Aylardır tek bir çivi çakılmadı. Ordumuzun tesisi içinde BMC, kendi ticari aracını üretiyor. Yazıklar olsun!" dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber O mesajı hatırlatıldı: Derhal istifa et! Sonraki Haber >>

'Korku iklimine teslim olmamalı, psikolojimizi diri tutmalıyız'

'Korku iklimine teslim olmamalı, psikolojimizi diri tutmalıyız'

Kapkaç yapmak isterken arabanın altında kaldılar

Kapkaç yapmak isterken arabanın altında kaldılar

Endonezya'da korona alarmı! Uçaktan inenler şaşkına uğradı

Endonezya'da korona alarmı! Uçaktan inenler şaşkına uğradı

İki günde hastane inşa edildiği iddiası doğru mu?

İki günde hastane inşa edildiği iddiası doğru mu?

Perinçek neden güldü? 'Şehit vereceğiz, olur mu şehit vermeden'

Perinçek neden güldü? 'Şehit vereceğiz, olur mu şehit vermeden'

Google Haritalar'ı el arabası ile şaşırttı!

Google Haritalar'ı el arabası ile şaşırttı!

Rus basını Erdoğan'ın selamıyla kaynıyor

Rus basını Erdoğan'ın selamıyla kaynıyor

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

Show TV'den pes dedirten sansür: 42 yıl önceki filmde bakın nereyi kestiler

Show TV'den pes dedirten sansür: 42 yıl önceki filmde bakın nereyi kestiler

Tutuklu Seynur Özdemir’in eşi: Hasta haliyle eşim acı çekmekte!

Tutuklu Seynur Özdemir’in eşi: Hasta haliyle eşim acı çekmekte!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:34:23