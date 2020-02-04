O mesajı hatırlatıldı: Derhal istifa et!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Altay Tankı seri üretim ihalesi sözleşmesinin 9 Kasım 2018 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı ve işadamı Ethem Sancak'a ait BMC arasında imzalandığını kaydetti.





“Altay Tankı ihale sözleşmesini, sen imzaladın. İlk tank, 18 ay sonra teslim edilecek açıklamasını sen yaptın. Aradan 14 ay geçmiş, bir tek çivi çakılmamış. Bilemedik, öngöremedik ne demek… Derhal istifa et!” dedi.





TANK-PALET FABRİKASI, ETHEM SANCAK'A PEŞKEŞ ÇEKİLDİ





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9 Aralık 2019’da Tank-Palet Fabrikası’nın bedelsiz BMC'ye devredilmesini şu sözlerle savunmuştu: "TSK'nın bir an önce tanka ihtiyacı var. Bu konuda tankın yapılması için elimizden gelen neyse bunu hep birlikte milletçe yapmamız lazım."







Ethem Sancak, Habertürk TV'de, "Silahlı Kuvvetler bir an önce tank istiyor, Sakarya Arifiye’nin imkânlarını kullanarak, tankları zamanında teslim edeceğiz." demişti.





CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'e bu mesajını hatırlattı.





"Şimdi çıkmış, 14 ay sonra, Altay Tankı için tek bir çivi çakılmadığını söylüyorsunuz." diyen CHP'li Özkoç, "Biz motor için böyle koşullar oluşacağını bilmiyorduk, düşünemedik, öngöremedik… Böyle vicdandan, akıldan, beceriden yoksun bir açıklama kabul edilemez. O görevden derhal istifa edin." ifadelerini kullandı.





"BMC TSK'NIN TESİSİ İÇİNDE KENDİ ÖZEL TAŞITINI ÜRETİYOR"





Özkoç, "Tank-Palet Fabrikası, ordumuzun en büyük tesislerinden biri, Katar ordusunun büyük ortağı olduğu BMC’ye, ihalesiz, bedelsiz peşkeş çekildi. Altay Tankı’nın acil üretimi gerekli diye. Aylardır tek bir çivi çakılmadı. Ordumuzun tesisi içinde BMC, kendi ticari aracını üretiyor. Yazıklar olsun!" dedi.



