Samanyolu Haber /Gündem / Ödül alırken o öğrencileri unutmadı! /10 Ocak 2020 14:59

Ödül alırken o öğrencileri unutmadı!

Oyuncu Beren Saat, İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerin coplu polis saldırısına rağmen devam ettirdikleri direnişi unutmadı ve aldığı ödülü öğrencilere ithaf etti.

O öğrencileri unutmadı!

Ünlü oyuncu Beren Saat, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin düzenlediği Altınyıldız Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Onur Ödülü'nü alan Beren Saat kürsüde, “Ben bu ödülü, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin verdiği onur mücadelesine adamak istiyorum.” ifadelerini kullandı. 

Saat'in bu sözlerine salonda bulunanlar alkışlarla destek verdi.

Oyuncular Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ aldıkları ödülü İstanbul Üniversitesi öğrencilerine ithaf etti.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ REKTÖRE GERİ ADIM ATTIRDI

İstanbul Üniversitesi rektörlüğü yemek ücretlerindeki indirim kaldırmış ve öğün sayısını bire düşürmüştü. 

Üniversite öğrencileri “Rektör milyonluk Mercedes'e binerken bizim yemeğimize zam yapıyor. Krizin faturasının öğrenci ve işçiye kesilmesini kabul etmiyoruz.” diyerek protesto eylemi başlatmıştı. 


İstanbul Üniversitesi öğrencileri yemeklerine göz diken rektör Mahmut Ak'ı "Öğrencisi aç iken tok yatan rektör bizden değildir" yazılı pankartla protesto etmişti.

Polislerin copla saldırdığı öğrenciler direnişe devam etmişti. Öğrencilerin kararlılığı karşısında rektörlük geri adım atmış ve öğrencilere indirimli yemek hakkını iade etmişti.

SİBEL ÜNLİ'NİN YÜREK BURKAN MESAJI

Aynı günlerde İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 3'üncü öğrenci Sibel Ünli’nin, "Kartımda 1 lira kalmış. Yemek alacak param yok." mesajının akabinde inkihar etttiğinin ortaya çıkması sosyal medyada infiale sebep olmuştu.
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