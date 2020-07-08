“O okul” nerede!

Türkiye, 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine geçse de, ne vakalar azalıyor ne de vatandaş kontrollü hayata gereken uyumu gösterebiliyor. Yetmezmiş gibi, okulların 31 Ağustos’ta açılacağının ilan edilmesi endişeleri artırıyor. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ışığında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehberdeki okullarla ilgili tedbirler de soru işaretlerini beraberinde getirdi. Okullarda “en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmalı” tavsiyesinin sınıf mevcudu çok kalabalık olan ülkemizde nasıl uygulanacağı merak konusu oldu.





SINIFTA SADECE 14 ÖĞRENCİ OLACAK!

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde okullarda alınacak önlemler de yer aldı. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ışığında hazırlanan rehberdeki bazı önlemlerin Türkiye’deki sınıfların kapasitesine uygun olmaması da dikkat çekti. Yayınlanan rehberde, “Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmalı” uyarısında bulunulurken, buna göre 48 ila 56 metrekare arasında değişen sınıflarda ancak 12 ila 14 öğrenci kalabilecek. Sınıf mevcutlarının çok kalabalık olduğu ülkemizde alınan tedbir kararının gerçeklerle örtüşmediği görülüyor.





NASIL UYGULANACAĞI MERAK EDİLİYOR

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bilim Kurulu, Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamında 31 Ağustos’ta açılacak okullarla ilgili tedbirleri de belirledi. Okulları ilgilendiren 20 sayfalık bölümde önemli uyarı ve tavsiyeler yer alıyor. Ancak alınan bazı tedbir kararlarının Türkiye’nin okul ve sınıf yapısına uygun olmaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Özellikle “okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmalı” uyarısı sınıf mevcudu kalabalık olan okullarımızda nasıl uygulanacağı merak konusu.









“ŞU ANKİ DURUMDA NASIL MÜMKÜN OLACAK?”

Bilim Kurulu’nun okullarla ilgili aldığı karar ve tedbirlerle ilgili bir değerlendirme yapan Türk-Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Kurumlarımızın sürece yönelik aldığı/almaya çalıştığı tedbirleri takdirle takip ediyoruz. Ancak bazı hususların da uygulanabilirliği üzerinde önemle durmak lazımdır. Örneğin söz konusu rehberde; ‘Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmalı’ denmektedir. MEB’in tip projelerine göre sınıflarımız anaokulu/ilkokullarda 48 metrekare, ortaokul/liselerde 56 metrekaredir. Şu halde anaokulu/ilkokullarımızda 12 ve ortaokul/liselerimizde 14 öğrenci olmalıdır. Sınıf mevcutlarının çok kalabalık olduğu şu anki durumda bu nasıl mümkün olacaktır?” diye sordu.





Geylan, ikili eğitim önerisi için de, “Nüfusun yoğun olduğu il ve bölgelerimizde önemli sayıda okulumuz zaten ikili eğitim yapmaktadır. Sınıfta sosyal mesafeyi ayarlayabildik; peki koridorlarda, kantinde, servislerde bunu nasıl kontrol edebileceğiz?” diye sordu.