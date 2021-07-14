O özellik 3 Ağustos'ta kaldırılıyor

Sosyal medya platformu Twitter, Instagram ve Facebook platformlarındaki 'hikâyeler' özelliği ile benzerlik gösteren 'Fleets'i, 3 Ağustos'ta kaldıracağını açıkladı.





Snapchat ile başlayan ve daha sonra sırasıyla Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi mecralarda da kullanıma sunulan 'hikayeler' özelliğiyle benzerlik gösteren Fleets, 3 Ağustos'ta Twitter'dan kaldırılacak.





Fleets'in kaldırılması yönünde alınan kararda, bu özelliğin az kullanılmasının etkili olduğu düşünülüyor.





Twitter'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "3 Ağustos'ta Fleets'i kaldırıyoruz; bazı yeni şeyler üzerinde çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.





?'Fleets' nedir?





Twitter'ın geçen aylarda kullanıma sunduğu bu yeni özellikle kullanıcılar; metin, tweet, görsel ya da videoları 'Hikaye' formatında paylaşabiliyordu.





Sözgelimi 'fleet'ler, arka plan ve metin seçenekleriyle özelleştirilebiliyordu. Sonrasında ise bu özelliğe çıkartmalar ve naklen yayının da ekleneceği duyurulmuştu.