Samanyolu Haber /Teknoloji / O özellik 3 Ağustos'ta kaldırılıyor /14 Temmuz 2021 23:26

O özellik 3 Ağustos'ta kaldırılıyor

Twitter'a sonradan eklenen ve Facebook ile Instagram'daki hikaye özelliğine benzer şekilde paylaşım yapılmasına olanak sağlayan fleets uygulamasının kaldırılacağı açıklandı.

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Sosyal medya platformu Twitter, Instagram ve Facebook platformlarındaki 'hikâyeler' özelliği ile benzerlik gösteren 'Fleets'i, 3 Ağustos'ta kaldıracağını açıkladı.

Snapchat ile başlayan ve daha sonra sırasıyla Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi mecralarda da kullanıma sunulan 'hikayeler' özelliğiyle benzerlik gösteren Fleets, 3 Ağustos'ta Twitter'dan kaldırılacak.

Fleets'in kaldırılması yönünde alınan kararda, bu özelliğin az kullanılmasının etkili olduğu düşünülüyor.

Twitter'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "3 Ağustos'ta Fleets'i kaldırıyoruz; bazı yeni şeyler üzerinde çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

?'Fleets' nedir?

Twitter'ın geçen aylarda kullanıma sunduğu bu yeni özellikle kullanıcılar; metin, tweet, görsel ya da videoları 'Hikaye' formatında paylaşabiliyordu.

Sözgelimi 'fleet'ler, arka plan ve metin seçenekleriyle özelleştirilebiliyordu. Sonrasında ise bu özelliğe çıkartmalar ve naklen yayının da ekleneceği duyurulmuştu.
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