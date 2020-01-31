Samanyolu Haber /Gündem / O para Amerika'daki hesaplarda yok! /31 Ocak 2020 13:32

O para Amerika'daki hesaplarda yok!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na gittiği belirtilen 7 milyon 925 bin dolarlık bağışa dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden 7 milyon 925 bin dolar bağış yaptığı Ensar Vakfı'ndan açıklama gelmişti.

Ensar Vakfı o parayla Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yurt binası inşâ ettiklerini iddia etmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na gittiği belirtilen 7 milyon 925 bin dolarlık bağışa ilişkin dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

ABD HAZİNE BAKANLIĞI KAYITLARINDA BÖYLE BİR PARA YOK

ABD Hazine Bakanlığı’nın bağışçıların kimliğini açıklamadan, yapılan bağış miktarlarını kalem kalem paylaştığını belirten CHP’li Yurter Özcan, yazılı açıklamasında şunları aktardı:

“Türgev ve Ensar Vakfı’nın Amerika’da 2014 yılında ortaklaşa kurdukları Türken isimli vakıfa kurulduğundan itibaren yaklaşık 330 milyon TL (54 milyon dolar) para yollandığını ABD Hazine Bakanlığından aldığımız belgelerle ispat etmiştik.

O zamandan bugüne bağışçıların kimler olduğu ile alakalı çalışmalarımız sürmektedir. ABD kanunlarına göre, özel veri ve kişisel hakları korumak adına ABD Hazine Bakanlığı bağışçıların kimliğini açıklamadan, yapılan bağış miktarlarını kalem kalem paylaşmaktadır.

Bu çerçevede, Türken Vakfı’nın 2015 ve 2018 mali yılı raporlarında yer alan detaylı bağış tarafımıza henüz iletilmemiştir.

Ancak Türken Vakfı'na 2016 ve 2017 yıllarında yapılan her bir bağış miktarını ekteki listede paylaşıyoruz. Bu kalemlere bakıldığında, Ensar Vakfı ABD'nin Kızılay üzerinden aldığını iddia ettiği yaklaşık 8 milyon dolarlık bağış, New York’taki Türken Vakfı'nın Hazine Bakanlığı'na tebliğ ettiği rakamlar arasında yer almamaktadır.”

ABD HAZİNE BAKANLIĞINA VERİLEN MALİ RAPOR

Türken Vakfı'nın ABD Hazine Bakanlığı'na verdiği mali raporlara göre bağışlar şöyle:

*Türken’e 2016’da gelen toplam bağış yaklaşık 7.2 milyon dolar; 2017’de ise yaklaşık 2,2 milyon dolardır.

*2017’de gelen en büyük bağış 1,2 milyon dolar; 2016’da ise 4,5 milyon dolardır.

2015 yılının Türken Vakfı'nın en çok bağış topladığı sene olduğuna işaret eden Özcan, "O seneye ait bağışçı listesini temin etmek için ABD Hazine Bakanlığı'nda avukatlarımızın aracılığı ile başlattığımız süreç devam etmektedir." dedi. 

CHP DAVA AÇMA İMASINDA BULUNDU

Özcan, "Eğer kamuoyunu aydınlatmak amacıyla yaptığımız bu girişimler sonuçsuz kalırsa, CHP ABD Temsilciliği olarak ABD’de konuyla alakalı ABD Hazine Bakanlığı ve Vergi Dairesi (IRS)’e dava açarak bu bağışların kalemlerini öğreneceğimizi kamuoyunun bilgisine arz ederiz.” ifadelerini kullandı.
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