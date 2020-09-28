O paralar da kayıp!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Murat Emir, internet erişiminin yaygınlaştırılması maksadıyla kurulan Evrensel Hizmet Fonu’nda 2019 yılı için 1,5 milyar TL toplandığını, bu paranın yaklaşık 1,4 milyar TL’sinin kayıp olduğunu iddia etti.







Emir, “Türkiye’nin dört bir yanında binlerce öğrenci internet ve bilgisayara erişimi olmadığı için eğitim hakkından yoksun kalırken, GSM operatörlerinden toplanan paranın yüzde 95’inin izi yok. Yüzde 5’ine yakınını da İstanbul’da Çamlıca Televizyon Kulesi’ne harcamışlar.” dedi.





"PARANIN NEREYE HARCANDIĞI AÇIKLANMIYOR"





Türk Telekom’un özelleştirilmesinin akabinde 2005 yılında Evrensel Hizmet Fonu kurulmuştu. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir fonda biriken paranın kullanımına dair Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun cevaplaması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yazılı soru önergesi sundu.







2005 yılından bu yana GSM operatörlerinin her yıl gelirlerine oranla belirli miktarlarda Evrensel Hizmet Fonu’na para aktardıklarının altını çizen Emir, şu ifadeleri kullandı: "Evrensel Hizmet Fonu, köylerde ve kırsal bölgelerde yaşayan yurttaşlara sunulacak internet ve elektronik haberleşme hizmetlerinde kamu yatırımlarının devam ettirilebilmesi amacıyla kuruldu. Fonda biriken para 11 milyar TL’nin üzerinde . Ancak, son birkaç yıldır bazı kırsal bölgelerde kurulan baz istasyonları haricinde paranın nereye harcandığına dair kamuoyuna net bir açıklama yapılmıyor."





1,5 MİLYAR TL'NİN 1,4 MİLYAR TL'Sİ YOK





Emir, 2019 yılında GSM operatörlerinden Evrensel Hizmet Gelirleri ismi altında 1 milyar 562 milyon 747 bin TL toplandığını belirterek, "Bu gelirin yalnızca 76 milyon 169 bin 457 TL’si harcanırken, geriye kalan 1 milyar 486 milyon 577 bin TL’nin nereye harcandığı bilinmiyor ve hiçbir yerde izine rastlanmıyor. Harcama kalemlerine bakıldığında da 76 milyon TL’lik harcamanın yalnızca 16,5 milyon TL’sinin mobil ve sabit haberleşme hizmetleri için harcandığı görülüyor." dedi.





Emir, "Bir yılda operatörlerden ‘eşit internet’ hizmet için 1,5 milyar TL toplamışlar, fakat paranın yalnızca yüzde 5’ini harcamışlar. O paranın büyük kısmı da televizyon kulesine gitmiş. 1,5 milyar TL’nin yüzde 95’inin ise izi yok."





"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İÇİN TOPLANAN PARADAN ESER YOK"





Emir, "Özellikle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında söz konusu fonun kanunun amacına uygun bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyaçları için kullanılması gerekiyor, ancak toplanan paradan eser yok." diye konuştu.





Emir, önergesinde ayrıca şu soruları yöneltti:





1) Evrensel Hizmet Fonu uygulaması kapsamında 2005 yılından bu yana tam olarak ne kadar gelir elde edilmiştir. Bu gelirin, yıllara göre dağılımı nedir?





2) Evrensel Hizmet Fonu’ndan bugüne kadar hangi hizmetler için ne kadar para harcanmıştır? Söz konusu fondan, evrensel hizmet kapsamı dışında bir harcama yapılmış mıdır? Yapıldıysa, hangi hizmetler için ne kadarlık bir harcama yapılmıştır?





3) GSM operatörlerinden Evrensel Hizmet Fonu için toplanan paralar, hangi hesapta tutulmaktadır?





4) 2019 yılında 1.562.747.081 TL Evrensel Hizmet Geliri elde edilirken bunun yalnızca 76.169.457,67 TL'sinin harcandığı anlaşılmaktadır. Geriye kalan 1.486.577.623,33 TL’lik miktar nereye harcanmıştır?





5) Salgın sebebiyle uzaktan eğitim yapılırken ve evlerinde internet ile bilgisayar imkanı bulunmadığı için birçok öğrencinin derslere giremediği haberleri gündeme gelirken, sözkonusu fondan bu ihtiyacın giderilmesine yönelik bir harcama yapılması planlanmakta mıdır?