Samanyolu Haber /Ekonomi / O parayla neler yapılabilirdi? /19 Ekim 2020 12:10

O parayla neler yapılabilirdi?

"Faize karşıyız” diye iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 2019 yılı sonu itibarıyla 489,5 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz harcamasına imza attı. Bütçeden faize giden tutar 2020 sonunda 510 milyar doları geçecek.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Parti (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, faize ödenen 489 milyar dolar ile 464 Osmangazi Köprüsü, 4 bin hastane ile hemen her aileye 1 konut inşâ edilebileceğini söyledi. 

Erdoğdu, Türkiye'nin genel kamu bütçesinden 1975-2002 yılları arasında yaptığı faiz ödemesinin 252,5 milyar dolar olduğunu işaret ederek, 3 Kasım 2002'de iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 2003 yılından itibaren ödediği faiz tutarının 500 milyar doları aştığını bildirdi.

FAİZ ÖDEMELERİ 510 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Erdoğdu şöyle devam devam etti: “AKP'nin ‘eski Türkiye' diye küçümsediği dönemde, üstelik koalisyonlu hükûmetler döneminde yılda sadece 9 milyar dolar faiz ödenirken, yine kendi deyimleriyle ‘yeni Türkiye'de her yıl ortalama 28 milyar dolardan fazla faiz ödendi. AKP'nin, 17 yıllık iktidarı döneminde devletin yaptığı faiz harcamaları, bu yıl 510 milyar dolar sınırını aşarak yeni bir rekor kıracak.”

AİLE BAŞINA 165 BİN 689 LİRA DAĞITILABİLİRDİ

Erdoğdu, faize giden parayla “45 İstanbul Havalimanı, her biri 1.240 yataklı 4 bin 7 hastane yapılabilir. Paranın tümü vatandaşa dağıtılsa kişi başına 48 bin 732, aile başına 165 bin 689 lira verilebilirdi.” dedi.

Devletin her yıl ödediği faiz harcamalarını, Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerini o yılın ortalama dolar kuruna bölerek dolara çevirdiklerini kaydeden Aykut Erdoğdu, devletin borç batağına sürüklendiğine dikkati çekti. 

Erdoğdu, “Ülkenin bu duruma nasıl geldiğinin iyi tahlil edilmesi gerekiyor. Sözde faiz karşıtı olduklarını söyleyerek iktidara geldiler ama faiz lobilerinin esiri oldular.” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber O parayla neler yapılabilirdi? Sonraki Haber >>

Yer altı otoparkı çöktü

Yer altı otoparkı çöktü

Eğlence parkları için robot yunus

Eğlence parkları için robot yunus

Çocukların oyunu kötü bitti

Çocukların oyunu kötü bitti

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Kamyon virajı alamayınca

Kamyon virajı alamayınca

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!

Somalı Madenciler hakları aramak için yollarda

Somalı Madenciler hakları aramak için yollarda

Halk röportajında gözyaşlarını tutamadı: 52 yaşındayım, ekmek param yok!

Halk röportajında gözyaşlarını tutamadı: 52 yaşındayım, ekmek param yok!

Yandaş muhabiri Aliyev düzeltti: Öyle bir şey yok, aksine...

Yandaş muhabiri Aliyev düzeltti: Öyle bir şey yok, aksine...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:17:49