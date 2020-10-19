O parayla neler yapılabilirdi?

Cumhuriyet Halk Parti (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, faize ödenen 489 milyar dolar ile 464 Osmangazi Köprüsü, 4 bin hastane ile hemen her aileye 1 konut inşâ edilebileceğini söyledi.





Erdoğdu, Türkiye'nin genel kamu bütçesinden 1975-2002 yılları arasında yaptığı faiz ödemesinin 252,5 milyar dolar olduğunu işaret ederek, 3 Kasım 2002'de iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 2003 yılından itibaren ödediği faiz tutarının 500 milyar doları aştığını bildirdi.





FAİZ ÖDEMELERİ 510 MİLYAR DOLARI AŞACAK





Erdoğdu şöyle devam devam etti: “AKP'nin ‘eski Türkiye' diye küçümsediği dönemde, üstelik koalisyonlu hükûmetler döneminde yılda sadece 9 milyar dolar faiz ödenirken, yine kendi deyimleriyle ‘yeni Türkiye'de her yıl ortalama 28 milyar dolardan fazla faiz ödendi. AKP'nin, 17 yıllık iktidarı döneminde devletin yaptığı faiz harcamaları, bu yıl 510 milyar dolar sınırını aşarak yeni bir rekor kıracak.”





AİLE BAŞINA 165 BİN 689 LİRA DAĞITILABİLİRDİ





Erdoğdu, faize giden parayla “45 İstanbul Havalimanı, her biri 1.240 yataklı 4 bin 7 hastane yapılabilir. Paranın tümü vatandaşa dağıtılsa kişi başına 48 bin 732, aile başına 165 bin 689 lira verilebilirdi.” dedi.





Devletin her yıl ödediği faiz harcamalarını, Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerini o yılın ortalama dolar kuruna bölerek dolara çevirdiklerini kaydeden Aykut Erdoğdu, devletin borç batağına sürüklendiğine dikkati çekti.





Erdoğdu, “Ülkenin bu duruma nasıl geldiğinin iyi tahlil edilmesi gerekiyor. Sözde faiz karşıtı olduklarını söyleyerek iktidara geldiler ama faiz lobilerinin esiri oldular.” diye konuştu.