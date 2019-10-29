O partileri kapatın!

Dünya Yahudi Kongresi tarafından Almanya Başbakanı Angela Merkel’e güvenli ve hoşgörülü bir dünya için gösterdiği çabadan dolayı Theodor-Herzl Ödülü verildi.





Almanya'nın Bayern eyaletinin başşehri Münih'te toplanan Dünya Yahudi Kongresi’nde (WJC) Başbakan Angela Merkel, Theodor Herzl Ödülü'ne layık görüldü.





O ÖDÜL REAGEN, PEREZ VE SPRINGER'E VERİLMİŞTİ





Güvenli ve hoşgörülü bir dünya için çaba gösterenlere verilan ödüle şimdiye kadar aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Başkanı Ronald Reagen, İsrail eski Başbakanı Şimon Perez ve Almanya’nın en büyük medya kuruluşunun kurucusu Axel Springer de layık görülmüştü.





LAUDER: ALMANYA'DA AŞIRI SAĞA DESTEK KORKUNÇ





WJC Başkanı Ronald Lauder, Auschwitz Toplama Kampını’nın üzerinden 75 yıl geçmesine rağmen hâlâ Yahudi düşmanlığının devam ettiğini belirterek, isim vermeden aşırı sağcı parti Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) aldığı desteğe dikkati çekti.





AfD'ye verilen desteği "korkunç" diye niteleyen Lauder, “Şiddet olayları son dönemlerde arttı. Yahudi kurumları ve sinagogların polis tarafından daha sıkı korunması gerekiyor. Antisemitizme karşı birlikte hareket etmek zorundayız." dedi.





Lauder, "Irkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve cinsiyet karşıtlığı ile ortak mücadele etmeliyiz. Chemnitz ve Dortmund’da ırkçıların yürüyüşleri ürkütücüydü. Neonazi ideolojiyi destekleyen partiler kapatılsın.” ifadelerini kullandı.





Almanya Başbakanı Angele Merkel, Yahudiler tarafından Theodor Herzl Ödülü'ne layık görüldü.

MERKEL: YAHUDİLER ALMANYA’NIN PARÇASIDIR





Yüz farklı ülkedeki Yahudi cemaatlerinin temsilcilerinin yer aldığı kongrede ödül alan Merkel ise 9 Ekim'de Halle’de girişilen saldırıyı "korkunç" diye niteledi.





Merkel, “Hepimizi derinden etkileyen bu saldırı Almanya’nın utancıdır. Sokakta Yahudilere yönelik zorbalıklara ve hakaretlere de izin verilmemeli. Antisemitizm gibi aşırı sağcıların işlediği suçlarla ve İsrail’in var olma hakkına karşı saldırılarla mücadele etmeliyiz. Yahudiler Almanya’nın bir parçasıdır.” dedi.





Merkel, İsrail’in güvenliğinin kendi meseleleri olduğunu da bir kez daha tekrarladı.