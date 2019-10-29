Samanyolu Haber /Dünya / O partileri kapatın! /29 Ekim 2019 13:17

O partileri kapatın!

Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder, Almanya’da Neonazi ideolojisini destekleyen partilerin kapatılmasını istedi.

SHABER3.COM

Dünya Yahudi Kongresi tarafından Almanya Başbakanı Angela Merkel’e güvenli ve hoşgörülü bir dünya için gösterdiği çabadan dolayı Theodor-Herzl Ödülü verildi. 

Almanya'nın Bayern eyaletinin başşehri Münih'te toplanan Dünya Yahudi Kongresi’nde (WJC) Başbakan Angela Merkel, Theodor Herzl Ödülü'ne layık görüldü. 

O ÖDÜL REAGEN, PEREZ VE SPRINGER'E VERİLMİŞTİ

Güvenli ve hoşgörülü bir dünya için çaba gösterenlere verilan ödüle şimdiye kadar aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Başkanı Ronald Reagen, İsrail eski Başbakanı Şimon Perez ve Almanya’nın en büyük medya kuruluşunun kurucusu Axel Springer de layık görülmüştü.

LAUDER: ALMANYA'DA AŞIRI SAĞA DESTEK KORKUNÇ

WJC Başkanı Ronald Lauder, Auschwitz Toplama Kampını’nın üzerinden 75 yıl geçmesine rağmen hâlâ Yahudi düşmanlığının devam ettiğini belirterek, isim vermeden aşırı sağcı parti Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) aldığı desteğe dikkati çekti. 

AfD'ye verilen desteği "korkunç" diye niteleyen Lauder, “Şiddet olayları son dönemlerde arttı. Yahudi kurumları ve sinagogların polis tarafından daha sıkı korunması gerekiyor. Antisemitizme karşı birlikte hareket etmek zorundayız." dedi. 

Lauder, "Irkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve cinsiyet karşıtlığı ile ortak mücadele etmeliyiz. Chemnitz ve Dortmund’da ırkçıların yürüyüşleri ürkütücüydü. Neonazi ideolojiyi destekleyen partiler kapatılsın.” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Angele Merkel, Yahudiler tarafından Theodor Herzl Ödülü'ne layık görüldü.
 
MERKEL: YAHUDİLER ALMANYA’NIN PARÇASIDIR

Yüz farklı ülkedeki Yahudi cemaatlerinin temsilcilerinin yer aldığı kongrede ödül alan Merkel ise 9 Ekim'de Halle’de girişilen saldırıyı "korkunç" diye niteledi. 

Merkel, “Hepimizi derinden etkileyen bu saldırı Almanya’nın utancıdır. Sokakta Yahudilere yönelik zorbalıklara ve hakaretlere de izin verilmemeli. Antisemitizm gibi aşırı sağcıların işlediği suçlarla ve İsrail’in var olma hakkına karşı saldırılarla mücadele etmeliyiz. Yahudiler Almanya’nın bir parçasıdır.” dedi. 

Merkel, İsrail’in güvenliğinin kendi meseleleri olduğunu da bir kez daha tekrarladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber O partileri kapatın! Sonraki Haber >>

'Merhamet duygusu ortadan kalkmış!'

'Merhamet duygusu ortadan kalkmış!'

Bisikletliye vurup kaçtı

Bisikletliye vurup kaçtı

Araba yarışında feci kaza

Araba yarışında feci kaza

Deve çobanı kaçırdı

Deve çobanı kaçırdı

NBC'de Erdoğan-Trump skeçi!

NBC'de Erdoğan-Trump skeçi!

Cam silicilerin zor anları

Cam silicilerin zor anları

Her yerde selfie çekilmez!

Her yerde selfie çekilmez!

Başörtüsü açılan kadın futbolcuya rakipleri yardım etti

Başörtüsü açılan kadın futbolcuya rakipleri yardım etti

Şaşırdım kaldım işte

Şaşırdım kaldım işte

Çocuğun merakı faciaya neden oluyordu

Çocuğun merakı faciaya neden oluyordu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:48:27