Samanyolu Haber /Gündem / O pilot sessizliğini bozdu /06 Şubat 2020 15:31

O pilot sessizliğini bozdu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin medyayı nasıl tek sesli hâle getirdiği uçak kazasına dair tartışmalarda bir kere daha kendini ele verdi. CNN Türk, eski savaş pilotu Bahadır Altan'ın hükümeti ima ederek "Türkiye freni patlamış kamyon gibi!" sözleri üzerine yayını kesmişti. Altan sessizliğin bozdu ve "Herkes konuşsun." dedi.

CNN Türk yine sansürledi!

SAMANYOLUHABER- CNN Türk’ün Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın pistten çıktığı ve üç parçaya bölündüğü faciaya dair yaptığı yayına emekli savaş pilotu Bahadır Altan telefon bağlantısıyla katılmıştı.

Altan, “Ülke olarak bir duralım. Biz hâlâ 3'üncü havalimanındayız, hâlâ kanal açıyoruz. Ülke freni patlamış kamyon gibi. Çığ düşen insanları kurtarmaya gidenler yaşamını yitiriyor. Ülke deprem bekliyor İstanbul’u. Buna hazırlanalım bir duralım. Proje üstüne proje üretme yerine biraz aklıselim olmak gerekiyor. Azıcık duralım.” diye konuştu.

CNN Türk sunucusu Semiha Şahin, emekli savaş pilotu Bahadır Altan’ın sözlerini yarıda kesmişti.
 
SESSİZLİĞİNİ BOZDU, "MEYDANI BOŞ BIRAKMAYIN" DEDİ

Sosyal medyada CNN Türk eleştiri odağı olurken, herkesin gözü önünde sansüre maruz kalan eski pilot Altan sessizliğini bozdu. Şahsi Twitter hesabında, "Biz sustukça hakikati gizlemekte çıkarı olanlar meydanı boş buluyor. Meslektaşları gerçekleri anlatmalı.” ifadelerini kullandı. 

Altan mesajına gazeteci Metin Yoksu'nun CNN Türk'te sözlerinin kesildiği anları gösteren videoyla beraber paylaştığı mesajı da ilave etti.

ANA AKIM MEDYANIN ALIŞIK OLMADIĞI TARZ!

Gazeteci Yoksu Twitter mesajında şunları kaydetti: "Eski savaş pilotu ve yıllarca Boeing kullanmış olan Bahadır Altan CNN Türk’te gerçekleri dile getirirken sözü kesilmeye çalışıldı. 'Bu ülke freni patlamış kamyon gibi. istanbul’u deprem bekliyor. Bir duralım birazcık aklı selim gerekiyor.' Ana akım medyanın alışık olmadığı tarz!"

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