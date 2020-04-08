O polis koronaya yakalandı

Jurnal'in haberine göre, Konya’daki o karantina yurdunda görev yapan güvenlik amiri Ramazan Öney’in koronavirüs testi pozitif çıktı.Konya’da karantinaya alınan umrecilerin 16 Mart’ta kaçmaya çalıştıkları, engellemeye çalışan güvenlik görevlisini tükürerek, "Bizde varsa size de geçsin" dediği iddia edilmişti.





Görüntülerde de kaçmaya çalışan umrecilerin yurdun güvenlik görevlileri ve polis tarafından engellendikleri görülmüştü.Ramazan Öney, umreden dönenlerin kaldığı Konya’daki o karantina yurdu olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu’nda görev yapıyordu.





Haberde aktarılana göre, karantina süresi dolan umrecilerden test sonucu negatif çıkanlar evlerine dönerken, test sonucu pozitif çıkanlar ise hastanede tedaviye alındı.