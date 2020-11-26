O polislere görevden uzaklaştırma!

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ulusal Polis Soruşturma Birimine (IGPN) bağlı polisler hakkında soruşturma açıldığını, polis müdüründen tedbir olarak ilgili polislerin görevden uzaklaştırılmasını talep ettiğini belirtti. Darmanin, gerekli disiplin işlemlerinin bir an önce tamamlanmasını beklediğini ifade etti. İçişleri Bakanı, Ulusal Polis Soruşturma Birimine söz konusu polislerin kamuoyuna açıklanmak üzere savunmalarını iletmeleri için 48 saat süre tanımıştı. Darmanin, basına yansıyan polis şiddeti görüntülerini “Şoke edici” olarak nitelemişti.





