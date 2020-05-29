O polisleri tutuklayın!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde siyahi Amerikalı George Floyd gözaltına alındığı esnada polis tarafından yüz üstü yere yatırılıp ters kelepçe takılmıştı.





Floyd'un boynuna basarak nefes almasını imkânsız hâle getiren polis memuru etraftakilerin "Bırakın adam ölüyor." feryatlarına duyarsız kalmıştı. Floyd olay mahallinde hayatını kaybetmişti.





Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz kaldığı ve sonrasında hareketsiz yattığının görüldüğü görüntülerin ardından şehirde 27 Mayıs'ta protesto gösterileri başlamıştı.

KARDEŞİNDEN "ŞİDDETE HAYIR!" MESAJI

Hayatını kaybeden Floyd’un kardeşi Philonise Floyd, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada siyahi erkeklerin öldüğünü görmekten yorulduğunu ve insanların öfkesini anladığını belirterek, göstericilere "şiddete başvurmayın" çağrısında bulundu.



ABD Adalet Bakanlığı ise Floyd'un ölümüne yol açan polis memurlarının federal yasaları ihlal edip etmediğine dair kapsamlı soruşturma kapsamında, Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) deneyimli savcılardan oluşan bir ekip görevlendirildiğini kaydetti.





Soruşturmayı Minnesota Bölge Savcılığı, Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Birimi ve FBI’ın Minneapolis Saha Ofisi birlikte yürütecek.





PROTESTOLAR YAYILIYOR





Floyd, ‘‘Polisin işini düzgün yapmasını istiyorum. İşlerini doğru dürüst yapmaya başlasınlar, çünkü pek öyle olduğunu göremiyorum.” dedi.





Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany göstericilere şiddet ve yağmayı durdurma çağrısı yaptı.





Polisin gözaltı işlemi esnasında öldürdüğü Floyd için anma törenleri düzenleniyor.





Fox News televizyonuna konuşan McEnany, ‘‘Herkes protesto hakkına sahip, buna şüphe yok. Ancak bunun barışçı ve yasalara uygun şekilde yapılması gerekiyor.” dedi.





Yetkililer olaya karışan polislerin kimliklerini Derek Chauvin, Thomas Lane, Tou Thao ve J Alexander Kueng olarak açıklamış, ancak Floyd’un boynuna diziyle bastıran polis memurunun ismini paylaşmamıştı.





Yerel basında bu kişinin Chauvin olduğuna dair haberler yer almıştı.





1,1 MİLYONDAN FAZLA İMZA





Change.org internet sitesinde Floyd'un ölümüne sebebiyet veren dört polis memurunun tutuklanarak haklarında resmen dava açılması için 1,1 milyondan fazla imza toplandı.





Reuters haber ajansının emniyetteki disiplin kayıtlarından elde ettiği bilgiye göre, polis memurlarından Chauvin’in 2007’de polis teşkilatının cep telefonu ve video kayıt politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle kınama mektubu aldığı belirtiliyor.





Reuters’a göre Star Tribune gazetesi de diğer bir polis memuru Thao’nun orantısız güç kullandığı gerekçesiyle hakkında dava açılan iki memurdan biri olduğunu yazdı.





Gazeteye göre dava taraflar arasında varılan 25 bin dolarlık anlaşmanın neticesinde düşmüştü.





KORONA SALGININDA İŞİNİ KAYBETMİŞTİ





George Floyd’un hayat hikâyesine dair yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Associated Press’in haberine göre, Floyd yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında işini kaybeden milyonlarca Amerikalıdan biriydi.





George Floyd’un bir arkadaşının anlattığına göre, Teksas’ın Houston şehrinde ağırlıklı olarak siyahların yaşadığı bir mahallede ikamet eden Floyd okuduğu lisenin futbol takımındaki yıldız oyunculardan biriydi. Hatta lakabı “Kibar Dev” idi.





2007 yılında Houston’da silahlı soygunla suçlanan ve 2009 yılında da 5 yıl hapis cezasına mahkum olan Floyd, yakın arkadaşının anlattığına göre cezaevinden çıktıktan sonra iş bulmak ve yeni bir hayata başlamak için Minneapolis’e taşınmıştı.





Bir dönem iki işte birden çalışan Floyd en son bir restoranda koruma olarak çalışıyordu.





Amerika'nın Sesi'nin (VOA) haberine göre, Minnesota Valiliği’nin salgına karşı aldığı tedbirler kapsamında çalıştığı restoran kapanınca işini kaybetti. Floyd’un 6 yaşındaki kızının, annesiyle birlikte Houston’da yaşadığı belirtiliyor.





POLİSİN ZORBALIĞI CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ





Pazartesi günü Minneapolis’te bir market çalışanı Floyd’un sahte bir 20 dolarlık banknot vermeye çalıştığı gerekçesiyle polisi çağırmış, polis tarafından gözaltına alınma ve kelepçelenme anı cep telefonuyla çekilen görüntülere yansımıştı.





Görüntülerde beyaz polis memuru Derek Chauvin’in Floyd’un boğazına diziyle bastırdığı görülmüştü. İnsanın kanını donduran görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının akabinde dört polis memuru açığa alınmıştı.