Samanyolu Haber /Ekonomi / O proje de İmamoğlu'ndan alındı /17 Aralık 2020 14:12

O proje de İmamoğlu'ndan alındı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilerini tırpanlamaya devam ediyor.

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Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Çamlıca Camii’ne giden raylı sistem hattının yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na verildi. 

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan karara göre İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı'nın inşâsını bakanlık üstlenecek. 

Raylı sistemin planına göre Altunizade Köprülü Kavşağı’ndan başlayacak hat, Küçükçamlıca Mahallesi’nden Ferah Mahallesi’ne, oradan da Çamlıca Camisii’ne kadar uzanacak. 

3,8 KİLOMETRELİK METRO HATTI

Planlanan güzergâh üzerinde sırasıyla Altunizade, Çamlıca Tepesi, Ferah Mahallesi ve Camlıca Camii istasyonu olmak üzere dört durak yer alacak.

2019 yılının Nisan ayında ibadete açılan cami için planlanan metro hattının 3,84 kilometre uzunluğunda yapılması planlanmıştı. 

2017 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından bakanlığa rapor sunulmuştu. Metronun 2019 yılında bitirileceği belirlenmişti.

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