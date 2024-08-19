Samanyolu Haber /Gündem / O saat yıllar sonra ortaya çıktı! MHP lideri Bahçeli'den AKP'ye '17-25' gözdağı mı? /19 Ağustos 2024 20:46

O saat yıllar sonra ortaya çıktı! MHP lideri Bahçeli'den AKP'ye '17-25' gözdağı mı?

17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet operasyonlarına ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, “Pilini ben çıkarttım, 17-25’e sabitledim, hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız” diyerek gösterdiği saat yıllar sonra ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ziyaretinde paylaşılan fotoğrafta Bahçeli’nin hesap sorma saatinin hala odasında olduğu görülürken AKP’ye gözdağı verdiği iddia edildi.

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2013-2014 yıllarında ortaya çıkan 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu veya 2013 Türkiye yolsuzluk skandalı olarak bilinen skandalda bazı kâmu kurum ve kuruluşları ile aralarında dört bakanın da yer aldığı kâmu görevlilerinin görevi kötüye kullanma ve rüşvet ile suçlandı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 17-25 Aralık sürecine ilişkin gazeteci Can Dündar’a konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tam 17:25’i gösterirken pili çıkarılmış saatle ilgili, “Bunu bizzat ben yaptım. 17.25’i gösterdiğinde pilini çıkardım. Her gün bu takvime bakıyorum. Onların takvimi, bizim saatimiz. Buradan da anlayabilirsiniz ki biz, 17 ve 25 Aralık’ın hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız.” demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştü. Görüşmeden paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti.

Bugün ise o saatin Bahçeli’nin odasında hala durduğu ortaya çıktı. 17-25 Aralık takvimi yıllar sonra Ali Koç ziyaretinde kareye girdi. Bahçeli’nin açık olarak AKP'ye '17-25' kartını gösterdiği iddia edildi.
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