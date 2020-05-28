Samanyolu Haber /Gündem / O saldırgan nihayet gözaltına alındı! /28 Mayıs 2020 21:27

O saldırgan nihayet gözaltına alındı!

İstanbul Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını kıran ve kilisenin önündeki kaldırıma attığı iddia edilen kişi nihayet gözaltına alındı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada dün Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesi'nde bulunan Ermeni Kilisesi'ne ait haçın kırılıp kilise önündeki kaldırıma atıldığının ihbarının yapıldığı, bu ihbar sonucunda 'ibadethanelere zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kamera görüntüleri üzerinden eylemi gerçekleştirdiği belirtilen şüpheli M.S.'nin bugün yakalanarak gözaltına alındığı ve soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken tüm işlemlerin titizlikle sürdüğü bildirildi.
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