O saldırgan serbest!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mazlum D. Emniyet'teki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edildi.







Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin akabinde "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Anadolu 7'nci Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderildi.





"KİMSE İLE İRTİBATIM YOK"





Mazlum D. hâkimlikteki ifadesinde, şeker hastası olduğu için çalışamadığını ifade ederek, hastalığının etkisiyle kilise haçını yerinden söktüğünü iddia etti.





Mazlum D., hiçbir kişi ya da yapıyla bağlantısının bulunmadığını, pişman olduğunu söyledi.





Savcılığın tutuklama talebini reddeden hâkimlik, şüpheli Mazlum D.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.